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США засудили візит Путіна в невизнану Абхазію

У США наполягають на тому, щоб Росія виводила свої війська на довоєнні позиції
США прокоментували візит президента Росії Володимира Путіна до окупованого регіону Грузії на територію Абхазії.
США засудили візит Путіна в невизнану Абхазію Фото:interfax.ru

У Держдепартаменті назвали це "невідповідним кроком і несумісним з принципами, що лежать в основі Женевських міжнародних конвенцій, учасниками яких є Росія", - йдеться в заяві Державного департапента на офіційному сайті.

"Сполучені Штати повністю підтримують суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах своїх міжнародно визнаних кордонів і відкидають визнання Росією Абхазії і Південної Осетії. Сполучені Штати наполягають на тому, щоб Росія виводила свої війська на довоєнні позиції щодо угоди про припинення вогню 2008 року і скасувала своє визнання грузинських регіонів Абхазії і Південної Осетії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 7 серпня 2008 року російські війська вторглися на територію Грузії під приводом необхідності захисту громадян Росії (жителів Цхінвальського регіону, яким незаконно роздали громадянство Росії - ред.) та окупували більшу частину Західної Грузії, і наблизилися до Тбілісі на відстань у 30 кілометрів. Після міжнародного втручання російські війська були передислоковані в два грузинські регіони - Абхазії і Цхінвальського регіону. Пізніше Росія визнала окуповані території незалежними, призначивши там свою маріонеткову владу. До цього дня ці території (20% територій Грузії) перебувають під російською окупацією, що підтверджено і визнано міжнародним співтовариством. На окупованих територіях Грузії дислоковані до 10 тисяч російських військовослужбовців.

Унаслідок війни загинули 408 громадян Грузії, з них 170 військовослужбовців, 14 співробітників МВС, 224 цивільні особи. Число поранених і постраждалих становить 2232. Серед них 1045 військовослужбовців. Унаслідок війни до 30 тисяч осіб додалися до армії біженців, яких на даний момент у Грузії 263 598.

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