США заявляють про скорочення фінансування ООН

"Ми більше не дозволимо користуватися щедрістю американського народу або не помічати її", – заявила представник США в ООН Ніккі Хейлі

Представник США в ООН Ніккі Хейлі заявила, що Сполучені Штати домоглися скорочення бюджету Організації Об'єднаних Націй на 285 мільйонів доларів.

Про це повідомляє прес-служба місії країни в ООН.

"Неефективність і перевитрата коштів ООН загальновідомі. Ми більше не дозволимо користуватися щедрістю американського народу або не помічати її. Це історичне зниження витрат – на додаток до багатьох інших заходів щодо підвищення ефективності та надійності ООН – великий крок у правильному напрямку", – сказала Хейлі.

Вона висловила впевненість, що США продовжать шукати способи підвищення ефективності ООН, захищаючи свої інтереси.

Нагадаємо, Генасамблея ООН прийняла резолюцію із закликом відмовитися від визнання Єрусалима столицею Ізраїлю.

Президент США Дональд Трамп пригрозив, що зменшить фінансову допомогу країнам, які проголосують за резолюцію ООН, яка б засуджувала визнання Вашингтоном Єрусалима столицею Ізраїлю.