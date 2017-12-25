Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

США заявляють про скорочення фінансування ООН

"Ми більше не дозволимо користуватися щедрістю американського народу або не помічати її", – заявила представник США в ООН Ніккі Хейлі
Представник США в ООН Ніккі Хейлі заявила, що Сполучені Штати домоглися скорочення бюджету Організації Об'єднаних Націй на 285 мільйонів доларів.
США заявляють про скорочення фінансування ООН Фото: globallookpress.com

Про це повідомляє прес-служба місії країни в ООН.

"Неефективність і перевитрата коштів ООН загальновідомі. Ми більше не дозволимо користуватися щедрістю американського народу або не помічати її. Це історичне зниження витрат – на додаток до багатьох інших заходів щодо підвищення ефективності та надійності ООН – великий крок у правильному напрямку", – сказала Хейлі.

Вона висловила впевненість, що США продовжать шукати способи підвищення ефективності ООН, захищаючи свої інтереси.

Нагадаємо, Генасамблея ООН прийняла резолюцію із закликом відмовитися від визнання Єрусалима столицею Ізраїлю.

Президент США Дональд Трамп пригрозив, що зменшить фінансову допомогу країнам, які проголосують за резолюцію ООН, яка б засуджувала визнання Вашингтоном Єрусалима столицею Ізраїлю.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 12 2017 18:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Чи справді в Ізраїлі небезпечно? Арабо-єврейське сусідство очима українки

Чи справді в Ізраїлі небезпечно? Арабо-єврейське сусідство очима українки

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.