США заявили про запуск Іраном балістичної ракети

Запуск ракети - перший за президентства Дональда Трампа

Сполучені Штати Америки зафіксували проведення Іраном випробування балістичної ракети на минулих вихідних.

Про це у понеділок, 30 січня, заявив речник Білого дому Шон Спайсер, не уточнюючи можливу реакцію Вашингтона на дії Тегерана, пише DW.com.

"Ми вивчаємо достеменний характер запуску", - наводить його слова інформаційна агенція dpa.

За даними неназваного джерела агентства Reuters в урядових колах США, ракета була середньої дальності та вибухнула на відстані близько тисячі кілометрів від місця запуску.

Останній був здійснений у Семнані, що знаходиться за кількасот кілометрів від Тегерана.

Запуск ракети - перший за президентства Дональда Трампа, який під час передвиборчої кампанії виступав проти ядерної угоди з Іраном.

Нагадаємо, президент США Барак Обама прийняв рішення продовжити режим санкцій відносно Ірану, який був введений ще в 1979 році.