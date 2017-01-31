Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

США заявили про запуск Іраном балістичної ракети

Запуск ракети - перший за президентства Дональда Трампа
Сполучені Штати Америки зафіксували проведення Іраном випробування балістичної ракети на минулих вихідних.
США заявили про запуск Іраном балістичної ракети Фото: Твіттер / IranFrontPag

Про це у понеділок, 30 січня, заявив речник Білого дому Шон Спайсер, не уточнюючи можливу реакцію Вашингтона на дії Тегерана, пише DW.com.

"Ми вивчаємо достеменний характер запуску", - наводить його слова інформаційна агенція dpa.

За даними неназваного джерела агентства Reuters в урядових колах США, ракета була середньої дальності та вибухнула на відстані близько тисячі кілометрів від місця запуску.

Останній був здійснений у Семнані, що знаходиться за кількасот кілометрів від Тегерана.

Запуск ракети - перший за президентства Дональда Трампа, який під час передвиборчої кампанії виступав проти ядерної угоди з Іраном.

Нагадаємо, президент США Барак Обама прийняв рішення продовжити режим санкцій відносно Ірану, який був введений ще в 1979 році.

В серпні 2016 року президент Ірану Хасан Рухані звинуватив у невиконанні своїх зобов'язань західні країни-підписанти ядерної угоди з Тегераном.

На початку 2016 року США та Євросоюз скасували санкції проти Ірану після того, як Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) 16 січня у своїй доповіді заявило, що Тегеран повністю припинив роботу над своєю ядерною програмою.

У червні Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв спалити ядерний меморандум у разі, якщо США не будуть його дотримуватися.

Причому подальші ядерні розробки та модернізацію ядерного арсеналу проводиться Великобританією та США.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 01 2017 06:31
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
У 19 на фронт: "Тьома" про свій перший бойовий досвід та армійську дружбу

У 19 на фронт: "Тьома" про свій перший бойовий досвід та армійську дружбу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat