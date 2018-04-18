CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКомпанія Starbucks закриє на один день (29 травня) 8 тис. кав'ярень по США, щоб провести для персоналу тренінг про расову дискримінацію.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Starbucks на день закриє 8 тис. кав'ярень в США для тренінгу працівників через "расовий скандал"
В одній з кав'ярень безпідставно вигнали двох чорношкірих відвідувачів, викликавши поліцію
Фото: stopfake.ru
"Starbucks надасть майже 175 тис. співробітникам навчальні матеріали про те, як запобігти расовій дискримінації в мережі кав'ярень", - повідомляє Reuters.
Тим не менше 6 тис. кав'ярень залишаться відкритими.
Рішення про проведення тренінгів було прийнято після "расового скандалу" в кав'ярні Starbucks у Філадельфії, штат Пенсільванія. Працівники закладу безпідставно вигнали двох чорношкірих відвідувачів, викликавши поліцію.
Через це в США відбувся ряд протестів, які закликали до бойкоту компанії.
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18 04 2018 08:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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