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Starbucks на день закриє 8 тис. кав'ярень в США для тренінгу працівників через "расовий скандал"

В одній з кав'ярень безпідставно вигнали двох чорношкірих відвідувачів, викликавши поліцію
Компанія Starbucks закриє на один день (29 травня) 8 тис. кав'ярень по США, щоб провести для персоналу тренінг про расову дискримінацію.
Starbucks на день закриє 8 тис. кав Фото: stopfake.ru

"Starbucks надасть майже 175 тис. співробітникам навчальні матеріали про те, як запобігти расовій дискримінації в мережі кав'ярень", - повідомляє Reuters.

Тим не менше 6 тис. кав'ярень залишаться відкритими.

Рішення про проведення тренінгів було прийнято після "расового скандалу" в кав'ярні Starbucks у Філадельфії, штат Пенсільванія. Працівники закладу безпідставно вигнали двох чорношкірих відвідувачів, викликавши поліцію.

Через це в США відбувся ряд протестів, які закликали до бойкоту компанії.

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18 04 2018 08:30
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