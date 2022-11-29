Столтенберг очікує від союзників підтвердження членства України в НАТО

Генсек також зазначив, що Альянс має запобігти перемозі президента рф владіміра путіна у війні проти України

Країнам НАТО необхідно підтвердити рішення щодо майбутнього членства України в Альянсі за підсумками саміту голів МЗС у Бухаресті, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Він сказав, що очікує від союзників підтвердження політики "відкритих дверей", якої дотримується Альянс. Демонстрацією цього є недавнє прийняття до НАТО Чорногорії та Північної Македонії, а також запрошення для Фінляндії та Швеції.

"Щодо членства України ми заявили, що Україна буде членом. Я очікую, що союзники НАТО підтвердять це рішення. Однак головний фокус зараз - на підтримці України. Йде війна. І тому ми не повинні робити те, що могло б підірвати єдність Альянсу щодо надання військової, гуманітарної, фінансової підтримки України", - наголосив Столтенберг.

Генсек також зазначив, що Альянс має запобігти перемозі президента рф владіміра путіна у війні проти України.

Раніше, що під час саміту НАТО в Бухаресті у 2008 році союзники ухвалили декларацію, в якій йшлося про те, що Україна в майбутньому стане членом Північноатлантичного альянсу.