Столичні правоохоронці збували крадені елітні авто у Крим З якого відомства правоохоронці, що займались краденими авто, не вказується

У Києві та області напередодні Служба безпеки та співробітники прокуратури АР Крим затримали викрадача автомобілів, які збувалися за допомогою "посадових осіб правоохоронних органів" на територію окупованого півострова.

Фото: ark.gp.gov.ua

Слідчі прокуратури ведуть розслідування за фактом участі правоохоронців, що налагодили канал збуту крадених авто та іншого майна в Крим. Під час обшуків у викрадача знайшли чотири автомобіля елітних марок, які раніше були викрадені у різних регіонах України. Їх готувалися доставити у Крим. Сам викрадач перебував у розшуку Національної поліції за крадіжку авто в Києві, - йдеться в повідомленні ГПУ. Фото: ark.gp.gov.ua Нагадаємо, в Житомирі правоохоронці затримали депутата Олевського районної ради, який намагався дати хабар поліцейському за "кришування" нелегального видобутку бурштину.

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