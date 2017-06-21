CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві та області напередодні Служба безпеки та співробітники прокуратури АР Крим затримали викрадача автомобілів, які збувалися за допомогою "посадових осіб правоохоронних органів" на територію окупованого півострова.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Столичні правоохоронці збували крадені елітні авто у Крим
З якого відомства правоохоронці, що займались краденими авто, не вказується
Фото: ark.gp.gov.ua
Слідчі прокуратури ведуть розслідування за фактом участі правоохоронців, що налагодили канал збуту крадених авто та іншого майна в Крим.
Під час обшуків у викрадача знайшли чотири автомобіля елітних марок, які раніше були викрадені у різних регіонах України. Їх готувалися доставити у Крим. Сам викрадач перебував у розшуку Національної поліції за крадіжку авто в Києві, - йдеться в повідомленні ГПУ.
Фото: ark.gp.gov.ua
Нагадаємо, в Житомирі правоохоронці затримали депутата Олевського районної ради, який намагався дати хабар поліцейському за "кришування" нелегального видобутку бурштину.
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21 06 2017 15:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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