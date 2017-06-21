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Столичні правоохоронці збували крадені елітні авто у Крим

З якого відомства правоохоронці, що займались краденими авто, не вказується
У Києві та області напередодні Служба безпеки та співробітники прокуратури АР Крим затримали викрадача автомобілів, які збувалися за допомогою "посадових осіб правоохоронних органів" на територію окупованого півострова.
Столичні правоохоронці збували крадені елітні авто у Крим Фото: ark.gp.gov.ua

Слідчі прокуратури ведуть розслідування за фактом участі правоохоронців, що налагодили канал збуту крадених авто та іншого майна в Крим.

Під час обшуків у викрадача знайшли чотири автомобіля елітних марок, які раніше були викрадені у різних регіонах України. Їх готувалися доставити у Крим. Сам викрадач перебував у розшуку Національної поліції за крадіжку авто в Києві, - йдеться в повідомленні ГПУ. 

Фото: ark.gp.gov.ua

Нагадаємо, в Житомирі правоохоронці затримали депутата Олевського районної ради, який намагався дати хабар поліцейському за "кришування" нелегального видобутку бурштину.

 

 
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21 06 2017 15:54
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