БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНадання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг є набагато ефективнішим механізмом, ніж адміністративне регулювання цін на енергоносії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Субсидії вдвічі вигідніші, ніж дотування ціни на газ, - Рева
Держбюджет компенсовував втрати Нафтогазу в обсязі 114 мільярдів гривень на рік
Фото: unian.ua
"У 2014 році, до розширення програми житлових субсидій та зі зниженням ціни нижче ринкової, Держбюджет компенсовував втрати Нафтогазу в обсязі 114 мільярдів гривень на рік. Усі отримували начебто дешевий газ, а потім усі разом платили його справжню ціну, але через бюджет", - заявив міністр соціальної політики України Андрій Рева, йдеться у повідомленні міністерства.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко поставив завдання уряду розширити програму субсидій для населення через підвищення цін на газ.
Як відомо, Кабмін ухвалив рішення з 1 листопада 2018 року підвищити ціни на газ для населення на 23,5%.
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