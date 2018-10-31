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Субсидії вдвічі вигідніші, ніж дотування ціни на газ, - Рева

Держбюджет компенсовував втрати Нафтогазу в обсязі 114 мільярдів гривень на рік
Надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг є набагато ефективнішим механізмом, ніж адміністративне регулювання цін на енергоносії.
Субсидії вдвічі вигідніші, ніж дотування ціни на газ, - Рева Фото: unian.ua

"У 2014 році, до розширення програми житлових субсидій та зі зниженням ціни нижче ринкової, Держбюджет компенсовував втрати Нафтогазу в обсязі 114 мільярдів гривень на рік. Усі отримували начебто дешевий газ, а потім усі разом платили його справжню ціну, але через бюджет", - заявив міністр соціальної політики України Андрій Рева, йдеться у повідомленні міністерства.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко поставив завдання уряду розширити програму субсидій для населення через підвищення цін на газ.

Як відомо, Кабмін  ухвалив рішення з 1 листопада 2018 року підвищити ціни на газ для населення на 23,5%.

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31 10 2018 13:39
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