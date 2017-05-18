Суд оголосив перерву у справі Януковича до 29 травня

Адвокати Януковича просили суд надати достатньо часу для ознайомленнями з додатковими матеріалами клопотання про спеціальне судове розслідування

Оболонський райсуд Києва оголосив перерву в підготовчому судовому засіданні у справі екс-президента Віктора Януковича до 10 години 29 травня.

Таке рішення оголосив суддя Владислав Дев'ятко. В ході засідання адвокати Януковича просили суд надати достатньо часу для ознайомленнями з додатковими матеріалами клопотання про спеціальне судове розслідування, повідомляє "Українська правда".

"Просимо оголосити перерву, щоб ознайомитися з матеріалами і ухвалити позицію щодо суду присяжних. Ми також маємо з'ясувати що надав прокурор і узгодити свою позицію", - зазначив адвокат Віталій Сердюк.

"Суд ухвали клопотання захисту задовільнити і надати захисту необхідний час для ознайомлення з матеріалами клопотання", - оголосив головуючий суддя.

Відзначимо, що Оболонський районний суд Києва відмовився звертатися про міжнародну правову допомогу до мін'юсту Росії та Ростовського обласного суду щодо офіційного відеовключення Віктора Януковича.

Янукович звинувачується в скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (посібництво у злочині), ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків; передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років), ч. 1 ст. 111 (державна зрада, передбачає позбавлення волі терміном від 10 до 15 років), ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій, передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років) Кримінального кодексу України.