Суд відмовився звертатися до Росії для відеозв'язку Януковича
Таке рішення ухвалив у четвер, 18 травня, головуючий суддя Владислав Дев'ятко, повідомляє "Українська правда".
"Суд ухвалив клопотання про міжнародну правову допомогу та звернення до мін'юсту РФ та Ростовського обласного суду відмовити. Суд надав Януковичу право брати участь шляхом відеоконференції не лише через скайп. Віктор Янукович міг вийти на будь-який відеоконференцзв'язок", - зазначив він.
Адвокати Януковича апелювали, що під час відеозв'язку хтось має встановити особу екс-президента і слід заслухати його пояснення.
"Ми маємо чути його думку, його пояснення у підготовчому засіданні. Він має висловити думку щодо клопотань про виклики свідків", - сказав адвокат Віталій Сердюк.
Водночас прокуратура заперечувала щодо клопотання захисту. "Захисниками йде маніпуляція щодо участі чи не участі свого підзахисного", - зазначив прокурор Руслан Кравченко.
Головуючий суддя Дев'ятко також зазначив, що ніяких пояснень і допиту Януковича у підготовчому засіданні не передбачено. Він назвав такі вимоги спекуляцією.
"Дача пояснень та доказів Януковичем у підготовчому судовому засіданні не передбачена", - зазначив суддя.
Як повідомляв iPress.ua, засідання у справі Януковича про держзраду відбудеться 18 травня. Підозрюваний хотів брати участь у засіданні за допомогою відеозв'язку.
Янукович звинувачується в скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (посібництво у злочині), ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків; передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років), ч. 1 ст. 111 (державна зрада, передбачає позбавлення волі терміном від 10 до 15 років), ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій, передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років) Кримінального кодексу України.
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