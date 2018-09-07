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Суд відібрав у Фірташа майно ЗТМК і повернув державі

Частина майна, яку передали у власність утвореного в 2013 році ТОВ повернулася у власність держави
Господарський суд Запорізької області задовольнив позов керівника САП Назара Холодницького і вирішив повернути майно "Запорізького титано-магнієвого комбінату" державі.
Суд відібрав у Фірташа майно ЗТМК і повернув державі Дмитро Фірташ. Фото: hvylya.org

"Рішення передбачає розірвання договору про заснування ТОВ "ЗТМК" №85 від 22.02.2013, укладений Фондом державного майна України та компанією "Толексіс Трейдинг Лімітед" в повному обсязі", -  повідомляє прес-служба САП.

Таким чином частина майна, яку передали у власність утвореного в 2013 році ТОВ повернулася у власність держави.

В 2013 році нібито з метою залучення інвестицій на впровадження сучасних технологій та модернізації виробництва державне підприємство "ЗТМК" стало товариством з обмеженою відповідальністю.

Договір про заснування уклали з переможцем конкурсу ФДМУ   – офшорною компанією Tolexis Trading Limited (Кіпр), яка входить до групи компаній DF Group, підконтрольній бізнесмену Дмитру Фірташу.

Фонд держмайна  передав до капіталу товариства цілісний майновий комплекс комбінату, що раніше перебував в управлінні ДП "ЗТМК".

Частка держави в ТОВ склала 51% (контрольний пакет), 49 % компанії належали бізнесмену Дмитру Фірташу (через кіпрську компанію "Tolexis Trading Ltd").

Tolexis Trading Limited виділила 110 млн доларів США для фінансування модернізації виробництва. Роботи мали закінчитися у І кварталі 2015 року.

Повідомляється, що підприємство фактично передали в управління наближеного до інвестора менеджменту, яким більшість із залучених інвестицій розтратили на погашення раніше створених заборгованостей ДП "ЗТМК" за енергоносії та перед кредиторами, пов’язаними з DF Group.

У подальшому ці кошти були виведені з України шляхом перерахування на рахунки офшорних фірм.

При цьому, на модернізацію виробництва було спрямовано лише 20 млн грн.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро затримало директора заводу Фірташа в Запоріжжі за розтрату майже 500 млн гривень. 

За даними слідства, протягом 2014-2015 років на модернізацію заводу, згідно з договором, компанія-співвласник Tolexis Trading Limited виділила 880 млн гривень. Однак, директор підприємства, зловживаючи службовим становищем, здійснив розтрату більшої частини отриманих грошових коштів - 492 млн гривень, перерахувавши їх на користь третіх осіб.

Довідка: ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" було створено у 2013 році державою в особі Фонду державного майна України (володіє 51% статутного капіталу) та Кіпрською компанією "TOLEXIS TRADING LIMITED" (49%), яка контролюється Group DF Дмитра Фірташа. Остання зобов'язалася сплатити борги держпидприемтсва, на основі якого було створено ТОВ, та інвестувати 110 млн доларів США на впровадження передових технологій і устаткування вітчизняних та зарубіжних фірм. Запорізький титано-магнієвий комбінат-єдиний виробник губчастого титану в Європі.

 

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09 07 2018 13:57
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