Суд відібрав у Фірташа майно ЗТМК і повернув державі

Частина майна, яку передали у власність утвореного в 2013 році ТОВ повернулася у власність держави

Господарський суд Запорізької області задовольнив позов керівника САП Назара Холодницького і вирішив повернути майно "Запорізького титано-магнієвого комбінату" державі.

"Рішення передбачає розірвання договору про заснування ТОВ "ЗТМК" №85 від 22.02.2013, укладений Фондом державного майна України та компанією "Толексіс Трейдинг Лімітед" в повному обсязі", - повідомляє прес-служба САП.

Таким чином частина майна, яку передали у власність утвореного в 2013 році ТОВ повернулася у власність держави.

В 2013 році нібито з метою залучення інвестицій на впровадження сучасних технологій та модернізації виробництва державне підприємство "ЗТМК" стало товариством з обмеженою відповідальністю.

Договір про заснування уклали з переможцем конкурсу ФДМУ – офшорною компанією Tolexis Trading Limited (Кіпр), яка входить до групи компаній DF Group, підконтрольній бізнесмену Дмитру Фірташу.

Фонд держмайна передав до капіталу товариства цілісний майновий комплекс комбінату, що раніше перебував в управлінні ДП "ЗТМК".

Частка держави в ТОВ склала 51% (контрольний пакет), 49 % компанії належали бізнесмену Дмитру Фірташу (через кіпрську компанію "Tolexis Trading Ltd").

Tolexis Trading Limited виділила 110 млн доларів США для фінансування модернізації виробництва. Роботи мали закінчитися у І кварталі 2015 року.

Повідомляється, що підприємство фактично передали в управління наближеного до інвестора менеджменту, яким більшість із залучених інвестицій розтратили на погашення раніше створених заборгованостей ДП "ЗТМК" за енергоносії та перед кредиторами, пов’язаними з DF Group.

У подальшому ці кошти були виведені з України шляхом перерахування на рахунки офшорних фірм.

При цьому, на модернізацію виробництва було спрямовано лише 20 млн грн.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро затримало директора заводу Фірташа в Запоріжжі за розтрату майже 500 млн гривень.

За даними слідства, протягом 2014-2015 років на модернізацію заводу, згідно з договором, компанія-співвласник Tolexis Trading Limited виділила 880 млн гривень. Однак, директор підприємства, зловживаючи службовим становищем, здійснив розтрату більшої частини отриманих грошових коштів - 492 млн гривень, перерахувавши їх на користь третіх осіб.