Суд засудив паризького терориста Абдеслама до 20 років в'язниці

Бельгійський суд засудив до 20 років позбавлення волі 28-річного бельгійського підданого Салаха Абдеслама - учасника нападів у Парижі в листопаді 2015 року, що забрали життя понад ста осіб.

Салаха Абдеслама судили тільки за перестрілку з бельгійськими поліцейськими. 15 березня 2016 року він разом з двома іншими терористами тяжко поранив трьох поліцейських, які натрапили на злочинців під час звичайної перевірки підозрілої квартири. Аналогічний вирок винесено 24-річному Соф'єну Айарі, якого затримали з Абдесламом. Третього терориста Мохамеда Белькаїда вбили в момент арешту під час спротиву поліції, - повідомляє BBC.

Абдеслама ще очікує процес у Франції, на якому йому загрожує ще суворіше покарання.

Нагадаємо, 13 листопада 2015 року в Парижі відбулася серія терактів, під час яких загинули 130 осіб, понад 300 постраждали. Усього в атаках на Париж брали участь щонайменше вісім осіб. Троє підірвали себе в клубі Bataclan, четвертого терориста, який брав участь у нападі на заклад, застрелили поліцейські. Ще троє бойовиків підірвали себе біля Стад де Франс, де грали збірні Франції та Німеччини. Восьмий терорист - брат затриманого в Брюсселі Абдеслама - підірвав себе на бульварі Вольтера.

19 листопада під час рейду в передмісті Парижа Сан-Дені вбили гаданого організатора терактів у Парижі Абдельхаміда Абауда.