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Сума залишків за субсидіями становить 12 млрд грн, - Розенко

Однак з урахуванням холоднішої погоди в опалювальний сезон 2016/2017 реальний залишок коштів, який можна буде монетизувати, стане очевидним не раніше лютого
Залишки бюджетних коштів по субсидіях населенню на оплату житлово-комунальних послуг за підсумками минулого опалювального сезону склали 12 мільярдів гривень.
Сума залишків за субсидіями становить 12 млрд грн, - Розенко Павло Розенко. Фото: dyvys.in

Однак з урахуванням холоднішої погоди в опалювальний сезон 2016/2017 реальний залишок коштів, який можна буде монетизувати, стане очевидним не раніше лютого, заявив  віце-прем'єр-міністр Павло Розенко в інтерв'ю одному з українських телеканалів, пише УНІАН.

"Якщо взяти попередній опалювальний сезон, у нас сформувалась серйозна сума залишків – до кінця отопсезона 2015/16 років ця сума становила приблизно 12 мільярдів гривень. Але чому ця сума залишків сформувалася? У першу чергу тому, що ми свідомо пішли на завищення визначених нормативів споживання, щоб людям було спокійно", - сказав він.

Нагадаємо, в уряді заявляють про понад 6 мільйонів домогосподарств, які уже оформили субсидії на житлово-комунальні послуги, та очікують, що їх кількість незабаром збільшиться до 8,5 млн домогосподарств.

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05 01 2017 16:28
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