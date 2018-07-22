Супрун розповіла, чим небезпечна самотність

За її словами, наслідки самотності шкідливіші, ніж може здаватися на перший погляд

У світі помічено глобальну тенденцію до збільшення кількості самотніх людей, а самотність погано позначається на нашому фізичному і психічному здоров’ї.

"Самотні люди більше ризикують захворіти на серцево-судинні хвороби, у них можуть знижуватися когнітивні функції, порушуватися сон, посилюються симптоми депресії. Крім того, для самотніх людей зростає ризик передчасної смерті з усіх причин та в цілому вони відчувають себе менш щасливими", - пише в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на сторінці у Facebook.

Соцмережі – це не привід відмовлятися від живого спілкування, додала вона.



Фото: facebook.com/ulanasuprun

"Дослідження вказують, що навіть тисячі друзів у фейсбуку не підтверджують соціалізованість та готовність спілкуватися людини, а подекуди навіть негативно впливають на когнітивні функції", - пише міністр.

Час від часу можна і треба знаходити можливість побути наодинці з собою. Головне, щоб все відбувалося збалансовано, зазначає Супрун.

"Не забувайте, що є люди, які залишаються одні не тому, що їм так хочеться. Проведіть час зі своїми близькими та друзями, а за можливості - поговоріть з тими, хто дуже потребує підтримки та компанії. Адже найкраща пігулка від самотності, а разом з цим і від багатьох хвороб - це спілкування", - резюмує Уляна Супрун.

Додамо, очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що людям з хворим горлом можна їсти морозиво, адже воно допомагає зменшити біль.