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Супрун розповіла, скільки людині слід пити води

Пити воду треба тоді, коли ви хочете пити, стверджує Уляна Супрун
В. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла, скільки людині потрібно пити води.
Супрун розповіла, скільки людині слід пити води Фото: gettyimages.com

За словами Уляни Супрун, твердження про необхідність пити 8 склянок води на день – це міф, як і те, що пиття літрів води щодня допомагає позбутися зморшок, очистити організм від токсинів, допомогти схуднути і покращити роботу нирок.

"Вода безумовно дуже корисна, проте коли ви п'єте стільки, скільки потрібно вашому організму. А от щодо переваг для здоров'я надлишкової кількості води немає жодних науково підтверджених доказів. Міф про 8 склянок води на день якраз один із таких. ... Єдиних норм споживання рідини не може бути, бо це залежить від багатьох факторів, які слід розглядати в кожному конкретному випадку. Наприклад, наша їжа, спожита протягом дня, погода, одяг, робота кишківника, лактація тощо", – запевняє в. о. міністра охорони здоров'я України.

Універсальна порада, зазначає Супрун, – пийте, коли ви відчуваєте спрагу.

"Організм здорової людини влаштований таким чином, що завжди дасть знати про потребу попити. Просто пам'ятайте, що коли займаєтеся спортом або вам дуже спекотно – то пити треба частіше. Нагадувати про пиття слід літнім людям та дітям, бо вони гірше розрізняють сигнали тіла про спрагу. Крім того, тіло дітей містить більше води, ніж тіло дорослих, а ще вони більше рухаються. Також лікар може порадити вам пити більше води, якщо цього вимагає ваше лікування. Наприклад, якщо у вас камені в нирках, інфекція сечовивідних шляхів або діарея", – зазначає Уляна Супрун.

За її словами, якщо часто відчувається сухість у роті, це може свідчити про проблеми зі здоров'ям або бути пов'язаним із прийомом ліків.

"Неодмінно проконсультуйтеся з лікарем, щоби знайти його першопричину та за потреби пройти лікування", – наголошує Супрун.

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27 08 2018 19:58
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