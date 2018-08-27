Супрун розповіла, скільки людині слід пити води
За словами Уляни Супрун, твердження про необхідність пити 8 склянок води на день – це міф, як і те, що пиття літрів води щодня допомагає позбутися зморшок, очистити організм від токсинів, допомогти схуднути і покращити роботу нирок.
"Вода безумовно дуже корисна, проте коли ви п'єте стільки, скільки потрібно вашому організму. А от щодо переваг для здоров'я надлишкової кількості води немає жодних науково підтверджених доказів. Міф про 8 склянок води на день якраз один із таких. ... Єдиних норм споживання рідини не може бути, бо це залежить від багатьох факторів, які слід розглядати в кожному конкретному випадку. Наприклад, наша їжа, спожита протягом дня, погода, одяг, робота кишківника, лактація тощо", – запевняє в. о. міністра охорони здоров'я України.
Універсальна порада, зазначає Супрун, – пийте, коли ви відчуваєте спрагу.
"Організм здорової людини влаштований таким чином, що завжди дасть знати про потребу попити. Просто пам'ятайте, що коли займаєтеся спортом або вам дуже спекотно – то пити треба частіше. Нагадувати про пиття слід літнім людям та дітям, бо вони гірше розрізняють сигнали тіла про спрагу. Крім того, тіло дітей містить більше води, ніж тіло дорослих, а ще вони більше рухаються. Також лікар може порадити вам пити більше води, якщо цього вимагає ваше лікування. Наприклад, якщо у вас камені в нирках, інфекція сечовивідних шляхів або діарея", – зазначає Уляна Супрун.
За її словами, якщо часто відчувається сухість у роті, це може свідчити про проблеми зі здоров'ям або бути пов'язаним із прийомом ліків.
"Неодмінно проконсультуйтеся з лікарем, щоби знайти його першопричину та за потреби пройти лікування", – наголошує Супрун.
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