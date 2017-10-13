Світовий банк очікує від України земельної реформи

Віце-президент Світового банку Сиріл Мюллер у ході зустрічі з міністром фінансів Олександром Данилюком підкреслив важливість впровадження земельної реформи в Україні для подальшого економічного розвитку.

"Сиріл Мюллер підкреслив важливість розпочатих Україною реформ та необхідність впровадження земельної реформи для подальшого економічного розвитку", - повідомили в Мінфіні за підсумками зустрічі, що відбулася 12 жовтня, в рамках щорічних зустрічей МВФ і Світового банку у Вашингтоні.

У ході зустрічі учасники обговорили перебіг реформ і співпрацю України зі Світовим банком, а також висловили впевненість, що Світовий банк і надалі залишиться надійним партнером України на шляху до сталого розвитку.

Олександр Данилюк наголосив на важливості участі Світового банку у процесі реформ, спрямованих на модернізацію та структурну перебудову української економіки.

Зазначалося, що Україна та Світовий банк на сьогодні спільно працюють над десятками проектів. Кожен з них сприяє обміну досвідом, створенню нових робочих місць і зміцненню фінансової системи країни.