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Світовий банк очікує від України земельної реформи

Данилюк наголосив на важливості участі Світового банку у процесі реформ
Віце-президент Світового банку Сиріл Мюллер у ході зустрічі з міністром фінансів Олександром Данилюком підкреслив важливість впровадження земельної реформи в Україні для подальшого економічного розвитку.
Світовий банк очікує від України земельної реформи Фото: lifedon.com.ua

"Сиріл Мюллер підкреслив важливість розпочатих Україною реформ та необхідність впровадження земельної реформи для подальшого економічного розвитку", - повідомили в Мінфіні за підсумками зустрічі, що відбулася 12 жовтня, в рамках щорічних зустрічей МВФ і Світового банку у Вашингтоні.

У ході зустрічі учасники обговорили перебіг реформ і співпрацю України зі Світовим банком, а також висловили впевненість, що Світовий банк і надалі залишиться надійним партнером України на шляху до сталого розвитку.

Олександр Данилюк наголосив на важливості участі Світового банку у процесі реформ, спрямованих на модернізацію та структурну перебудову української економіки.

Зазначалося, що Україна та Світовий банк на сьогодні спільно працюють над десятками проектів. Кожен з них сприяє обміну досвідом, створенню нових робочих місць і зміцненню фінансової системи країни.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що має намір обговорювати з Міжнародним валютним фондом (МВФ) виключення пункту про земельну реформу з нинішньої програми співпраці з Фондом.

 

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13 10 2017 10:57
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