Україна дискутуватиме щодо пункту про земельну реформу в меморандумі МВФ, – Гройсман
Про це прем'єр сказав під час інвестиційної конференції Dragon Capital у Лондоні в п'ятницю, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Я не очікую, що МВФ прибере, це буде рішення МВФ, ми провадитимемо діалог і про це дискутуватимемо", – сказав Гройсман, відповідаючи на запитання про те, чи очікує він виключення пункту про земельну реформу з нинішнього варіанта програми співпраці.
П’ятий транш фінансової допомоги від МВФ розміром $1,9 млрд буде виділений Україні не раніше осені цього року. Причиною затримки у виділенні кредиту є те, що Верховна Рада не підтримала пенсійну та земельну реформи до початку літніх канікул.
Сьогодні, 7 липня, Володимир Гройсман зазначив, що досягти максимально ефективного взаємодії з Міжнародним валютним фондом (МВФ) можна було б завдяки запуску нової програми співпраці.
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