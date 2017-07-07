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Україна дискутуватиме щодо пункту про земельну реформу в меморандумі МВФ, – Гройсман

Меморандум про співпрацю України з МВФ за програмою розширеного фінансування передбачав ухвалення закону про обіг земель сільськогосподарського призначення
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що має намір обговорювати з Міжнародним валютним фондом (МВФ) виключення пункту про земельну реформу з нинішньої програми співпраці з Фондом.
Україна дискутуватиме щодо пункту про земельну реформу в меморандумі МВФ, – Гройсман Володимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

Про це прем'єр сказав під час інвестиційної конференції Dragon Capital у Лондоні в п'ятницю, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я не очікую, що МВФ прибере, це буде рішення МВФ, ми провадитимемо діалог і про це дискутуватимемо", – сказав Гройсман, відповідаючи на запитання про те, чи очікує він виключення пункту про земельну реформу з нинішнього варіанта програми співпраці.

П’ятий транш фінансової допомоги від МВФ розміром $1,9 млрд буде виділений Україні не раніше осені цього року. Причиною затримки у виділенні кредиту є те, що Верховна Рада не підтримала пенсійну та земельну реформи до початку літніх канікул.

Сьогодні, 7 липня, Володимир Гройсман зазначив, що досягти максимально ефективного взаємодії з Міжнародним валютним фондом (МВФ) можна було б завдяки запуску нової програми співпраці.

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07 07 2017 13:40
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