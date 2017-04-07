МВФ відклав виділення Україні чергового траншу допомоги, - ЗМІ

Рада не підтримала пенсійну та земельну реформи до початку літніх канікул

П’ятий транш фінансової допомоги від МВФ розміром 1,9 мільярдів доларів буде виділений Україні не раніше осені цього року.

Причиною затримки у виділенні кредиту є те, що Верховна Рада не підтримала пенсійну та земельну реформи до початку літніх канікул. Проведення зазначених реформ було ключовою вимогою для виділення наступного траншу кредитних коштів, - повідомляє Bloomberg.

Якщо за пенсійну реформу Рада встигла проголосувати в цілому і відправила її на доопрацювання, то земельна реформа не була розглянута взагалі, - йдеться у статті.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що законопроекти, які стосуються земельної реформи, не будуть розглянуті до закінчення пленарних засідань.

П’ятий транш допомоги розміром 1,9 мільярда доларів був запланований у червні-липні 2017 року, проте строки змістилися як мінімум до осені. Повідомляється, що така обставина може зашкодити планам України вийти на міжнародні ринки запозичень, про що неодноразово говорив міністр фінансів Олександр Данилюк.

Втім, Гройсман запевнив, що уряд зберігає свою прихильність програмі з МВФ.

"Ми працюємо над реформами, і п’ятий транш надійде", - сказав він.

4 червня Міжнародний валютний фонд та Світовий банк висловили свою підтримку урядовому законопроекту щодо реформування пенсійної системи, який розробили у Мінсоцполітики.