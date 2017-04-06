Пенсійна реформа Гройсмана отримала схвалення від МВФ та Світового банку

Міжнародний валютний фонд та Світовий банк висловили свою підтримку урядовому законопроекту щодо реформування пенсійної системи, який розробили у Мінсоцполітики.

"Крапку в переговорному процесі поставив прем’єр-міністр України, який безпосередньо брав участь в переговорах з Головою місії МВФ Роном Ван Роденом. Результатом переговорів стало затвердження збалансованого, комплексного документу, що базується на кращому світовому досвіді та дає відповіді на ті виклики і проблеми, які гостро стоять сьогодні перед українською державою та суспільством", - йдеться у повідомленні на сайті Урядового порталу.



Фото: Урядовий портал



Фото: Урядовий портал

Нагадаємо, Кабмін схвалив законопроект про пенсійну реформу 17 травня, але текст документа не роздали міністрам перед голосуванням. Уряд планував передати законопроект до Нацради реформ, після чого внести його до Верховної Ради.