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Уряд схвалив законопроект про пенсійну реформу в Україні

Рішення було прийнято одноголосно
Кабінет міністрів України підтримав законопроект про пенсійну реформу.
Уряд схвалив законопроект про пенсійну реформу в Україні Фото: Уніан

"У мене пропозиція прийняти цей закон. Направити на Раду реформ для якомога швидкого розгляду. Будемо працювати з українським парламентом, щоб отримати підтримку цього закону", - сказав прем'єр на засіданні в середу, інформує "112 Україна", 

Рішення було прийнято одноголосно.

Тепер документ направлять на обговорення на Раді реформ, потім - у парламент.

Законопроект, серед іншого, передбачає підвищення страхового стажу для виходу на пенсію до 25 років, а також осучаснення пенсій. Підвищити їх прем'єр пропонує не з 1 грудня, як планувалося раніше, а вже з 1 жовтня.

Як відомо, Україна зобов'язалася перед МВФ провести пенсійну реформу, водночас терміном прийняття відповідного законопроекту в меморандумі з фондом зазначено кінець квітня. Пенсійна реформа повинна набути чинності з 1 січня 2018 року і мати такі характеристики: новий набір варіантів виходу на пенсію з ширшим, ніж нинішній, діапазоном пенсійного віку залежно від загального трудового стажу, а також з пенсійними виплатами, які заохочують громадян до пізнішого виходу на пенсію; гарантії того, що українці будуть отримувати пенсії, які відповідатимуть сплаченими внесками.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розповів, що пенсійна реформа передбачає підвищення пенсій з жовтня і скасування їхнього оподаткування.

У той же час міністр соціальної політики Андрій Ревазаявляв, що уряду України вдалося переконати Міжнародний валютний фонд (МВФ) у відсутності необхідності підвищувати пенсійний вік до 63 років.

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17 05 2017 13:55
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