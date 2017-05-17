Уряд схвалив законопроект про пенсійну реформу в Україні
"У мене пропозиція прийняти цей закон. Направити на Раду реформ для якомога швидкого розгляду. Будемо працювати з українським парламентом, щоб отримати підтримку цього закону", - сказав прем'єр на засіданні в середу, інформує "112 Україна",
Рішення було прийнято одноголосно.
Тепер документ направлять на обговорення на Раді реформ, потім - у парламент.
Законопроект, серед іншого, передбачає підвищення страхового стажу для виходу на пенсію до 25 років, а також осучаснення пенсій. Підвищити їх прем'єр пропонує не з 1 грудня, як планувалося раніше, а вже з 1 жовтня.
Як відомо, Україна зобов'язалася перед МВФ провести пенсійну реформу, водночас терміном прийняття відповідного законопроекту в меморандумі з фондом зазначено кінець квітня. Пенсійна реформа повинна набути чинності з 1 січня 2018 року і мати такі характеристики: новий набір варіантів виходу на пенсію з ширшим, ніж нинішній, діапазоном пенсійного віку залежно від загального трудового стажу, а також з пенсійними виплатами, які заохочують громадян до пізнішого виходу на пенсію; гарантії того, що українці будуть отримувати пенсії, які відповідатимуть сплаченими внесками.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розповів, що пенсійна реформа передбачає підвищення пенсій з жовтня і скасування їхнього оподаткування.
У той же час міністр соціальної політики Андрій Ревазаявляв, що уряду України вдалося переконати Міжнародний валютний фонд (МВФ) у відсутності необхідності підвищувати пенсійний вік до 63 років.
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