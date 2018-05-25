Символіка "Газпрому" залишиться на київських стадіонах

В УЄФА кажуть, що не можуть прибрати логотип "Газпрому"

Міністр молоді та спорту Ігор Жданов розповів, що контракт між UEFA і "Газпромом" не передбачає можливості прибрати логотип російської компанії з чаші стадіону імені Лобановського та НСК "Олімпійський".

"Так, я був на стадіоні і бачив його (логотип "Газпрому", - ред.). Останні переговори з цього приводу я провів учора (24 травня, - ред.) о 21 годині, особливо це стосувалося НСК “Олімпійський”, з виконавчим директором UEFA Events SA Мартіном Калленом, який пояснив, що є контракт UEFA з "Газпромом", який є генеральним спонсором. Я теж просив прибрати з НСК “Олімпійський” відповідну символіку "Газпрому". На жаль, мені сказали, що це неможливо”, - зазначив Жданов, передає "Укрінформ".

За його словами, в UEFA запевнили, що розуміють ситуацію, і якщо прибрати цю символіку на території Києва була можливість, то зі стадіонами складніше - це прописано у контракті.

Як відомо, з 15 травня НСК "Олімпійський" передали в управління УЄФА для підготовки безпосередньо до фіналу ЛЧ-2018, і всі питання, пов'язані з підготовкою стадіону до матчу, перебувають у підпорядкуванні УЄФА.

"Газпром" став спонсором Ліги чемпіонів у 2012 році. У 2018 році контракт компанії з УЄФА було продовжено до 2021 року.

Нагадаємо, що раніше Київська міська державна адміністрація домовилася з УЄФА про демонтаж рекламних матеріалів російської компанії "Газпром" на фіналі Ліги чемпіонів у Києві.