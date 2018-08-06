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Справу сина заступника міністра освіти віддали під суд

Всього у справі 3 обвинувачених. За версією слідства, вони, змовившись між собою, замовили через інтернет-магазин iPhone 8+ та напали на кур’єра, який привіз телефон на місце зустрічі
Прокуратура направила до суду справу про розбійний напад, в якій фігурує Михайло Ковтунець, син заступника міністра освіти і науки Володимира Ковтунця.
Справу сина заступника міністра освіти віддали під суд Володимир та Михайло Ковтунці. Фото: 5 канал

"Завершено судове слідство. Обвинувальний акт скеровано до суду", – зазначили у відомстві "Українській правді".

У прокуратурі додали, що захист ознайомився з обвинувальним актом, після чого його й передали в суд.

Нагадаємо, що 1 березня стало відомо, що Михайло Ковтунець є фігурантом справи про розбійний напад на кур'єра.

3 березня в йому повідомили про підозру. 5 березня Ковтунця-молодшого відправили під нічний домашній арешт.

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08 06 2018 18:11
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