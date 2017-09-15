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Техас оцінив збитки від урагану "Гарві" на $19 млрд

$4,75 млрд - пошкодження, які отримали застраховані понад $250 тис. легкових і вантажних машин
Найбільша в США асоціація страховиків "Страхова рада Техасу" оцінила збитки штату через ураган "Гарві", майже $19 млрд
Техас оцінив збитки від урагану "Гарві" на $19 млрд Фото: reuters.com

Про це повідомляє The Washington Post.

Cтраховики оцінили майже у $3 млрд збиток штату, завданий потужними вітрами урагану, у $4,75 млрд — пошкодження, які отримали застраховані понад $250 тис. легкових і вантажних машин.

Федеральне агентство з управління в надзвичайних ситуаціях зазначило, що повені, через ураган "Гарві", заподіяли шкоду застрахованим за цією статтею домовласникам на суму в $11 млрд.

Нагадаємоо, що у вівторок, 12 вересня, інший ураган "Ірма" втратила статус урагану. Швидкість вітру помітно зменшилася, коли буревій дістався північних кордонів Флориди.

"Ірма" спочатку мала четверту категорію ураганів за шкалою Саффіра-Сімпсона і стала одним із наймасштабніших стихійних лих, від яких страждали острови Карибського моря та Сполучені Штати Америки. За оцінками експертів, збитки від урагану "Ірма", а також "Гарві", що кількома днями раніше завдав шкоди штатам Техас і Луїзіана, можуть сягнути сумарно 290 млрд дол. Розрахунки експертів базувалися на шкоді, завданій бізнесу, домогосподарствам, інфраструктурі та врожаям, зростанні вартості пального, а також на прогнозах збільшення рівня довгострокового безробіття.

Нагадаємо, ураган Ірма обрушився на острови Карибського басейну 7 вересня, він практично знищив острова Барбуда і Сен-Мартен. На французькій частині острова Сен-Мартен потужна стихія знищила 95% інфраструктури. На острові Барбуда зруйновано 95% інфраструктури та повністю знищено 30% об'єктів.

Незадовго до "Ірми" штати Техас і Луїзіана постраждали від наслідків іншого урагану – "Гарві", якому було присвоєно четверту категорію. "Гарві" завдав шкоди на рекордну суму до 180 млрд доларів США та призвів до близько 60 смертей.

 

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15 09 2017 22:30
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