Техас оцінив збитки від урагану "Гарві" на $19 млрд

Найбільша в США асоціація страховиків "Страхова рада Техасу" оцінила збитки штату через ураган "Гарві", майже $19 млрд

Про це повідомляє The Washington Post.

Cтраховики оцінили майже у $3 млрд збиток штату, завданий потужними вітрами урагану, у $4,75 млрд — пошкодження, які отримали застраховані понад $250 тис. легкових і вантажних машин.

Федеральне агентство з управління в надзвичайних ситуаціях зазначило, що повені, через ураган "Гарві", заподіяли шкоду застрахованим за цією статтею домовласникам на суму в $11 млрд.

Нагадаємоо, що у вівторок, 12 вересня, інший ураган "Ірма" втратила статус урагану. Швидкість вітру помітно зменшилася, коли буревій дістався північних кордонів Флориди.

"Ірма" спочатку мала четверту категорію ураганів за шкалою Саффіра-Сімпсона і стала одним із наймасштабніших стихійних лих, від яких страждали острови Карибського моря та Сполучені Штати Америки. За оцінками експертів, збитки від урагану "Ірма", а також "Гарві", що кількома днями раніше завдав шкоди штатам Техас і Луїзіана, можуть сягнути сумарно 290 млрд дол. Розрахунки експертів базувалися на шкоді, завданій бізнесу, домогосподарствам, інфраструктурі та врожаям, зростанні вартості пального, а також на прогнозах збільшення рівня довгострокового безробіття.