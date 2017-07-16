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Терористи "ДНР" не пускають представників ОБСЄ в смт Сєдове

За даними місії, водії та пасажири, перед тим як проїхати через блокпост, заходили у розташоване поблизу невеличке приміщення
У Донецькій області представники терористичної організації "ДНР" заборонили членам місії ОБСЄ проїзд в напрямку н.п. Сєдове та заявили, що населений пункт є "прикордонною зоною, у якій діє особливий статус в’їзду-виїзду".
Терористи "ДНР" не пускають представників ОБСЄ в смт Сєдове Фото: qha.com.ua

"На блокпості, розташованому приблизно за 1,2 км на північний захід від підконтрольного "ДНР" смт Сєдове озброєні члени "ДНР" зупинили патруль СММ і не дозволили йому проїхати далі дорогою в напрямку Сєдового, посилаючись на накази від своїх командирів", - йдеться у звіті місії ОБСЄ, оприлюдненому на сайті організації.

Пізніше того ж дня член "ДНР" у цивільному одязі на тому ж блокпості у Сєдовому зупинив інший патруль СММ та заявив, що для в’їзду у селище необхідно отримати попередній дозвіл від  "ДНР", оскільки Сєдове є "прикордонною зоною, у якій діє особливий статус в’їзду-виїзду".

Незадовго після цього троє озброєних чоловіків у формі військового типу підійшли до патруля СММ.

"Вони відмовилися представитися і в агресивній формі вимагали, щоб спостерігачі залишили цей район. Патруль СММ поїхали з блокпосту", - зазначили у місії.

За даними місії, водії та пасажири, перед тим як проїхати через блокпост, заходили у розташоване поблизу невеличке приміщення.

Нагадаємо, представники самоназваної "ДНР" не допускають спостерігачів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до поранених внаслідок обстрілів мешканців окупованої території.

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16 07 2017 14:16
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