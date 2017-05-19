Терористи на Донбасі обстріляли Попасну з "Градів", - ЗМІ Артилерійським вогнем ворог накрив житлові масиви Миронівського і Троїцького

У п'ятницю пізно ввечері проросійські бойовики з "Градів" обстріляли позиції ЗСУ в Попасній Луганської області.

Фото: 24tv.ua

Обстріл стався з боку Брянки. Про це бійці повідомили кореспонденту LB.ua. Також у п'ятницю близько 21:30 терористи з "Градів" обстріляли селище Миронівське на Світлодарській дузі. Околиці Світлодарська ворог накрив з артилерії калібру 152-мм. Повідомляється про декілька артилерійських обстрілів житлових масивів Миронівського і Троїцького. Десантникам розвідувальної роти 25-ї ОПДБР потрібна допомога. Збір коштів ведеться на картку Приватбанку: 4149 6258 0916 2306 Рудоманов Олександр. Військовим потрібні по 10 шт. біноклів, ножів, рюкзаків. Нагадаємо, що бойовики на Донбасі 18 травня обстріляли представників Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) під час проведення гуманітарної акції.

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