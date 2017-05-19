Бойовики обстріляли представників Червоного Хреста
"18 травня 2017 року під час планової роздачі продуктових і гігієнічних наборів у населеному пункті Доломітне на території, непідконтрольній уряду України, проросійськими найманцями були обстріляні співробітники Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Кілька кулеметних черг відбулися в безпосередній близькості від людей і автомобілів місії. На щастя, ніхто не постраждав", - заявила українська сторона Спільного центру координації та контролю (СЦКК), повідомляє прес-центр штабу АТО.
Вивчення обставин і журналів обліку порушень режиму припинення вогню показало, що обстріл представників Червоного Хреста відбувся саме з боку бойовиків і вівся він з території самопроголошеної "Донецької народної республіки".
Українська сторона СЦКК вважає, що кулеметний обстріл місця роздачі гуманітарної допомоги здійснено бойовиками з метою дискредитації Збройних Сил, поширення паніки і страху серед місцевого населення і представників Червоного Хреста.
Нагадаємо, що впродовж дня російсько-терористичні бандформування продовжували обстрілювати позиції сил АТО, подекуди використовуючи й важке артилерійське озброєння.
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