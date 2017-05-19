Бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, - штаб

З початку доби втрат серед українських воїнів не було

Впродовж дня російсько-терористичні бандформування продовжували обстрілювати позиції сил АТО, подекуди використовуючи й важке артилерійське озброєння.

З початку доби, станом на цей час, бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України, інформує прес-центр штабу АТО

Приморський напрямок. Тут противник 14 разів відкривав вогонь по укріпленнях українських захисників. Зокрема, під ворожий вогонь з 120-мм мінометів потрапили наші позиції в районі Павлополя та Гнутового. А опорні пункти сил АТО біля Широкиного були обстріляні ворогом з артилерійських систем калібру 122 мм. Північніше, на підступах до Мар'їнки та Красногорівки, проросійські бандформування також застосовували міномети калібрів 120 й 82 мм. З більш легкого озброєння противник вів вогонь по українських воїнах в районі Чермалика, Новогригорівки, Новотроїцького та Лебединського.

Донецький напрямок. На цій ділянці лінії зіткнення від початку доби бойовики 7 разів відкривали вогонь. Опорні пункти ЗС України у передмісті Авдіївки бандити декілька разів обстрілювали з мінометів калібру 120 й 82 мм, гранатометів та стрілецької зброї. Також з мінометів були обстріляні українські оборонні позиції біля Кам'янки та Верхньоторецького. А неподалік Зайцевого противник бив по наших укріпленнях з гранатометів різних систем.

Луганський напрямок. На цій ділянці лінії розмежування бойовики російсько-терористичних військ тричі здійснювали обстріли українських воїнів. Всі в районі н.п. Кримське, із застосуванням 120-мм та 82-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї меншого калібру.

З початку доби втрат серед українських воїнів не було.

Ситуація вздовж усієї лінії розмежування перебуває під контролем підрозділів сил АТО. У разі потреби Українські захисники готові дати противнику гідну відсіч на будь-якій ділянці фронту.

Нагадаємо, що штаб АТО опублікував фото наслідків обстрілу селищ Широкіно та Бердянського в Донецькій області.