Бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, - штаб
З початку доби, станом на цей час, бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України, інформує прес-центр штабу АТО
Приморський напрямок. Тут противник 14 разів відкривав вогонь по укріпленнях українських захисників. Зокрема, під ворожий вогонь з 120-мм мінометів потрапили наші позиції в районі Павлополя та Гнутового. А опорні пункти сил АТО біля Широкиного були обстріляні ворогом з артилерійських систем калібру 122 мм. Північніше, на підступах до Мар'їнки та Красногорівки, проросійські бандформування також застосовували міномети калібрів 120 й 82 мм. З більш легкого озброєння противник вів вогонь по українських воїнах в районі Чермалика, Новогригорівки, Новотроїцького та Лебединського.
Донецький напрямок. На цій ділянці лінії зіткнення від початку доби бойовики 7 разів відкривали вогонь. Опорні пункти ЗС України у передмісті Авдіївки бандити декілька разів обстрілювали з мінометів калібру 120 й 82 мм, гранатометів та стрілецької зброї. Також з мінометів були обстріляні українські оборонні позиції біля Кам'янки та Верхньоторецького. А неподалік Зайцевого противник бив по наших укріпленнях з гранатометів різних систем.
Луганський напрямок. На цій ділянці лінії розмежування бойовики російсько-терористичних військ тричі здійснювали обстріли українських воїнів. Всі в районі н.п. Кримське, із застосуванням 120-мм та 82-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї меншого калібру.
З початку доби втрат серед українських воїнів не було.
Ситуація вздовж усієї лінії розмежування перебуває під контролем підрозділів сил АТО. У разі потреби Українські захисники готові дати противнику гідну відсіч на будь-якій ділянці фронту.
Нагадаємо, що штаб АТО опублікував фото наслідків обстрілу селищ Широкіно та Бердянського в Донецькій області.
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