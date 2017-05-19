Штаб АТО показав наслідки обстрілу Широкіно та Бердянського, - ФОТО

Штаб АТО опублікував фото наслідків обстрілу селищ Широкіно та Бердянського в Донецькій області.

"Вчора, 18 травня, незаконні збройні формування обстріляли житловий сектор на східній околиці населеного пункту Бердянське і селища Широкіно. Цю провокацію бойовики здійснили з використанням зброї великого калібру, яке заборонено Мінськими домовленостями. З мирних жителів ніхто не постраждав. Ні позицій, ні українських військових у цьому районі немає", - повідомляє штаб АТО на сторінці у Facebook.



Всі фото прес-центр штабу АТО

Нагадаємо, що впродовж минулої доби, 18 травня, противник 40 разів відкривав вогонь по позиціях українських захисників вздовж усієї лінії розмежування.