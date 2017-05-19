НОВИНИШтаб АТО опублікував фото наслідків обстрілу селищ Широкіно та Бердянського в Донецькій області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Штаб АТО показав наслідки обстрілу Широкіно та Бердянського, - ФОТО
Бойовики використали зброю великого калібру, яка заборонена Мінськими домовленостями
Фото: прес-центр штабу АТО
"Вчора, 18 травня, незаконні збройні формування обстріляли житловий сектор на східній околиці населеного пункту Бердянське і селища Широкіно. Цю провокацію бойовики здійснили з використанням зброї великого калібру, яке заборонено Мінськими домовленостями. З мирних жителів ніхто не постраждав. Ні позицій, ні українських військових у цьому районі немає", - повідомляє штаб АТО на сторінці у Facebook.
Всі фото прес-центр штабу АТО
Нагадаємо, що впродовж минулої доби, 18 травня, противник 40 разів відкривав вогонь по позиціях українських захисників вздовж усієї лінії розмежування.
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