Доба в АТО: 40 ворожих обстрілів, бойовики застосували 122-мм артилерію
Так, на Приморському напрямку зафіксовано близько 25 ворожих обстрілів. Зокрема, по укріпленнях сил АТО в районі Широкиного, Водяного, Талаківки, Лебединського та Бердянського бойовики неодноразово били з мінометів калібру 120 мм. Захисників Широкиного також було обстріляно з ворожих артилерійських систем калібру 122 мм. З більш легкого озброєння противник здійснював обстріли опорних пунктів ЗСУ неподалік Богданівки, Чермалика та Павлополя, - повідомляє прес-центр штабу АТО.
Донецький напрямок. Тут найскладнішою ситуація залишається у південному передмісті Авдіївки. Ввечері противник обстрілював українських воїнів на цій ділянці фронту зі 122-мм артилерійських систем, мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів та кулеметів. Також з 82-мм мінометів бойовики били по позиціях ЗСУ поблизу Кам'янки. Неподалік Невельського вони вели вогонь з великокаліберних кулеметів. А в районі Зайцевого бандформування декілька разів били по позиціях сил АТО з гранатометів різних систем та озброєння БМП.
Луганський напрямок. На цій ділянці фронту впродовж минулої доби зафіксовано 5 фактів застосування бойовиками зброї. Зокрема, ввечері незаконні збройні формування обстрілювали українських воїнів біля Троїцького з 82-мм мінометів та гранатометів. А в районі Малинового, Новозванівки та Новоалександрівки били з гранатометів та стрілецької зброї.
У штаба АТО уточнили, що минулої доби терористи знову цілили у житлові райони українських міст із забороненої мінськими угодами зброї великого калібру.
Так, обстрілявши з мінометів 18 травня зранку Красногорівку, ворог не спинився, вже ввечері проросійські бандформування здійснили обстріл житлового сектору на східній околиці населеного пункту Бердянське, застосувавши міномети калібру 120 мм. Внаслідок влучання снарядів повністю зруйновані два житлові будинки по вулиці Морській, ще декілька будівель зазнали серйозних ушкоджень. Ніхто з мирних мешканців не постраждав.
Нагадаємо, минулої доби обстріли російсько-терористичними військами позицій сил АТО тривали, але їхня інтенсивність відносно зменшилася.
Зазначимо, 18 травня Верховна Рада не включила до порядку денного проекти законів №6328, №6328-1 про додаткові державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів особам, які беруть участь в АТО.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків