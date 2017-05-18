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Одного військового поранено з початку доби на Донбасі

За 18 годин зафіксовано 11 обстрілів
З початку доби обстріли російсько-терористичними військами позицій сил АТО тривали, але їхня інтенсивність відносно зменшилася.
Одного військового поранено з початку доби на Донбасі Фото: google.com

Бойовики 11 разів відкривали вогонь, один військовий отримав поранення.

На Приморському напрямку було найбільше фактів застосування незаконними збройними формуваннями зброї проти українських захисників. Вранці вони вели вогонь із стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів по укріпленнях ЗСУ в районі Широкиного, Гнутового, Водяного. По позиціях біля Мар'їнки противник здійснив обстріл з 82-мм мінометів. Біля Новотроїцького військових обстрілював ворожий снайпер.

По силах АТО біля Красногорівки бойовики стріляли з мінометів калібру 120 і 82 мм, озброєння БМП і зенітної установки, -  повідомляє штаб АТО.

На Донецькому напрямку, обстрілявши вранці з БМП і великокаліберних кулеметів один з опорних пунктів біля Луганського, бандформування дещо знизили свою вогневу активність. Вдень вони тільки один раз застосовували зброю проти підрозділів сил АТО. Це сталося в районі селища Зайцеве. Противник використав гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

На Луганському напрямку російсько-терористичні війська протягом дня лише один раз порушили "тишу" - один з опорних пунктів у районі Кримського противник обстріляв з автоматичних станкових гранатометів.

Зазначимо, 18 травня Верховна Рада не включила до порядку денного проекти законів №6328, №6328-1 про додаткові державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів особам, які беруть участь в АТО.

Нагадаємо, ситуація у зоні проведення АТО залишається складною, проте стабільною та контрольованою українськими воїнами.

 
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18 05 2017 19:23
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