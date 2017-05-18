Рада відмовилася розглядати закони про безкоштовне лікування учасників АТО
"За" внесення на розгляд проголосував 191 депутат, "проти" – 2. Не голосував 141 присутній у сесійній залі, утрималися – 34.
Закон визначає, що держава повинна фінансувати за рахунок страхування медичні послуги та лікарські засоби тим, хто отримав поранення, контузії або каліцтва під час АТО, - інформує "Українська правда. Життя".
Для учасників АТО передбачено повну оплату за рахунок коштів державного солідарного медичного страхування:
1) екстреної медичної допомоги;
2) первинної медичної допомоги;
3) вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги;
4) третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
5) паліативної допомоги.
Підтвердити отримання поранення, контузії або каліцтва у бойових діях визначається Кабінетом міністрів.
Передбачалося, що учасникам АТО повністю оплачуватиметься за рахунок державного солідарного медичного страхування лікування та медичні засоби.
Таким чином, вони звільняються від обов’язку оплати власним коштом необхідних медичних послуг.
Також нардепи провалили голосування за Проект закону про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів №6327, №6327-1. "За" висловилися 164 депутати, "проти" – 6, утрималися – 63, не голосували – 134.
Також рішення по внесенню зміни до статті 2 Закону України "Про публічні закупівлі" (Проект закону №6347, №6347-1) прийнято не було. "За" висловилися183 присутні в сесійній залі депутати, "проти" – 4, утрималося – 50. 130 нардепів не голосували.
Варто нагадати, що у 2017 році на лікування чиновників у столичній лікарні "Феофанія" виділили 364 мільйони грн.
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