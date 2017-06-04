Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

На лікування чиновників у "Феофанії" виділили 364 млн грн

Більшість народних обранців заявляють, що не користуються послугами лікарні
У 2017 році на лікування чиновників у столичній лікарні "Феофанія" виділили 364 мільйони грн.
На лікування чиновників у "Феофанії" виділили 364 млн грн Лікарня "Феофанія" Фото: tsn.ua

Бюджет "Феофанії" - держлікарні для високопосадовців, депутатів та інших чиновників росте з роками, повідомляє ТСН.

Наприклад, у 2015 році на VIP-лікарню країна виділила майже 200 мільйонів гривень, у 2016 - 227, а у цьому аж 364 мільйони.

Втім, більшість народних обранців заявляють, що не користуються послугами лікарні. 

Нагадаємо, що клініко-експертна комісія Міністерства охорони здоров'я України не підтвердила діагноз, встановлений лікарями "Феофанії" відстороненому керівнику ДФС Роману Насірову.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 04 2017 10:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пастка "Самойлова" і як з неї вибратись

Пастка "Самойлова" і як з неї вибратись

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.