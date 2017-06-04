НОВИНИУ 2017 році на лікування чиновників у столичній лікарні "Феофанія" виділили 364 мільйони грн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На лікування чиновників у "Феофанії" виділили 364 млн грн
Більшість народних обранців заявляють, що не користуються послугами лікарні
Лікарня "Феофанія" Фото: tsn.ua
Бюджет "Феофанії" - держлікарні для високопосадовців, депутатів та інших чиновників росте з роками, повідомляє ТСН.
Наприклад, у 2015 році на VIP-лікарню країна виділила майже 200 мільйонів гривень, у 2016 - 227, а у цьому аж 364 мільйони.
Втім, більшість народних обранців заявляють, що не користуються послугами лікарні.
Нагадаємо, що клініко-експертна комісія Міністерства охорони здоров'я України не підтвердила діагноз, встановлений лікарями "Феофанії" відстороненому керівнику ДФС Роману Насірову.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
06 04 2017 10:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
No articles