На лікування чиновників у "Феофанії" виділили 364 млн грн

Більшість народних обранців заявляють, що не користуються послугами лікарні

У 2017 році на лікування чиновників у столичній лікарні "Феофанія" виділили 364 мільйони грн.

Бюджет "Феофанії" - держлікарні для високопосадовців, депутатів та інших чиновників росте з роками, повідомляє ТСН.

Наприклад, у 2015 році на VIP-лікарню країна виділила майже 200 мільйонів гривень, у 2016 - 227, а у цьому аж 364 мільйони.

Втім, більшість народних обранців заявляють, що не користуються послугами лікарні.

Нагадаємо, що клініко-експертна комісія Міністерства охорони здоров'я України не підтвердила діагноз, встановлений лікарями "Феофанії" відстороненому керівнику ДФС Роману Насірову.