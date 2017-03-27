У комісії МОЗ не підтвердили діагноз Насірова, встановлений у лікарні "Феофанія", - НАБУ
Відповідні висновки комісія надала НАБУ у понеділок, 27 березня.
"Зокрема, у висновках зазначається, що лікарі "Феофанії" систематично і необґрунтовано перебільшували важкість стану здоров'я голови ДФС. Об'єктивних підстав для встановлення зазначеного раніше діагнозу, на думку МОЗ, у лікарів "Феофанії" не було. Члени комісії виявили також порушення при виписці пацієнта з цього лікувального закладу", - повідомляє прес-служба НАБУ.
Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка зі сплати ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка у заволодінні коштами ПАТ "Укргазвидобування" на суму 740,07 млн грн.
Лікарі діагностувалі інфаркт міокарда у голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, який перебував у відомчій лікарні "Феофанія".
Кабінет міністрів України прийняв рішення на час розслідування відсторонити Насірова від обов'язків.
Сам Насіров запевняє, що не імітує хворобу і не збирається втікати.
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