У комісії МОЗ не підтвердили діагноз Насірова, встановлений у лікарні "Феофанія", - НАБУ

Клініко-експертна комісія Міністерства охорони здоров'я України не підтвердила діагноз, встановлений лікарями "Феофанії" відстороненому керівнику ДФС Роману Насірову.

Відповідні висновки комісія надала НАБУ у понеділок, 27 березня.

"Зокрема, у висновках зазначається, що лікарі "Феофанії" систематично і необґрунтовано перебільшували важкість стану здоров'я голови ДФС. Об'єктивних підстав для встановлення зазначеного раніше діагнозу, на думку МОЗ, у лікарів "Феофанії" не було. Члени комісії виявили також порушення при виписці пацієнта з цього лікувального закладу", - повідомляє прес-служба НАБУ.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка зі сплати ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка у заволодінні коштами ПАТ "Укргазвидобування" на суму 740,07 млн грн.

Лікарі діагностувалі інфаркт міокарда у голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, який перебував у відомчій лікарні "Феофанія".

Кабінет міністрів України прийняв рішення на час розслідування відсторонити Насірова від обов'язків.

Сам Насіров запевняє, що не імітує хворобу і не збирається втікати.