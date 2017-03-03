У Насірова діагностували інфаркт: перевели у відділення кардіо-реанімації, - ФОТО

Його на ношах винесли з лікарні

Лікарі діагностувалі інфаркт міокарда у голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, який перебував у відомчій лікарні "Феофанія".

За словами медіків, Насірова переводять в інший корпус у відділення кардіо-реанімації.

"Насірова перевели в реанімаційне відділення з підозрою на інфаркт міокарда. Він зараз під охороною в палаті", - сказав один із захисників глави ДФС Олександр Лисак.

Слідчий Національного антикорупційного бюро все таки повідомив про підозру голові Державної фіскальної служби.

Адвокати Насірова стверджують, що він був без свідомості під час пред'явлення підозри, тому воно є недійсним.

"Романа Насірова відвезли в реанімацію. Тому вручення підозри, а також затримання для складання протоколу відбувалося для особи, яка перебувала без свідомості. Сторона захист не могла отримати згоди клієнта на надання допомоги", - сказав захисник Насірова, йдеться у повідомленні журналістів "Схем".

Главі Фіскальної служби 3 березня виповнилося 38 років.

Нагадаємо, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) отримало запит від міністра Фінансів Олександра Данилюка з проханням перевірити поїздку голови ДФС Романа Насірова на інавгурацію президента США Дональда Трампа.

Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка зі сплати ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка у заволодінні коштами ПАТ "Укргазвидобування" на суму 740,07 млн грн.

Відзначимо, що податкова міліція протягом другого півріччя 2015 року та першого півріччя 2016 року припинила діяльність 81 конвертаційного центу. В ході цих дій було заарештовано 220 млн грн. До бюджету в якості відшкодування від цих суб’єктів поступило 0 (нуль) грн.