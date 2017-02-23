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Міністр фінансів Данилюк попросив НАЗК перевірити поїздкою Насірова на інавгурацію Трампа

Поки невідомо, чи розпочалася перевірка і коли очікувати результат
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК)отримало запит від Міністра Фінансів Олександра Данилюка з проханням перевірити поїздку голови ДФС Романа Насірова на інавгурацію президента США Дональда Трампа.
Міністр фінансів Данилюк попросив НАЗК перевірити поїздкою Насірова на інавгурацію Трампа Роман Насіров. Фото: CNN

Голова НАЗК Наталя Корчак нагадала, що було чимало було розмов про неостанніх людей в Україні, які персонально взяли участь в інавгурації нового американського президента, піднімались питання, яким коштом були здійснені подорож і про  необхідність перевірки подорожей окремих осіб на відповідність до антикорупційного законодавства.

"Перший випадок в цій ситуації, від розмови - до конкретних дій, Національне агентство вже має. 6 лютого Міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що проситиме антикорупційні органи перевірити поїздку голови Державної фіскальної служби Романа Насірова на інавгурацію Трампа", - повідомила Корчак на своїй сторінці у Facebook.

"Національне агентство отримало лист з проханням перевірити участь очільника ДФС у заходах, пов’язаних із інавгурацією президента США у січні цього року. З посиланням на відкриту інформацію президентського інавгураційного комітету США, у листі зазначається, що подорож до Вашингтона і участь у церемонії виголошення клятви, могли коштувати одній особі від 25 тис. до 1 млн. доларів", - додала вона.

Жодних коментарів про те, чи розпочалася така перевірка і коли очікується її результат, Корчак не надала.

Нагадаємо, що голова Державної фіскальної служби Роман Насіров заявив, що є прихильником президента США Дональда Трампа, тому відвідав інавгурацію.

Що цікаво, за неофіційними підрахунками на церемонії у Вашингтоні була присутня рекордна кількість українських політиків - близько 100 осіб.

Згодом Насіров заявив, що їздив на інавгурацію президента США Дональда Трампа на запрошення друзів і вважає звинувачення з цього приводу "безпідставними і ненормальними".

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23 02 2017 09:36
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