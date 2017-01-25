CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГолова Державної фіскальної служби Роман Насіров заявив, що є прихильником президента США Дональда Трампа.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Насіров пояснив чому їздив на інавгурацію Трампа: каже є його прихильником
Глава ДФС каже, що йому "цікаво було подивитись на інавгурацію"
Роман Насіров. Фото: CNN
Насіров стверджує, що їздив на запрошення і не знає вартості відвідування інавгурації президента США.
"Так, я є прихильником Трампа, був у США. Цікаво було подивитися на таку подію", - цитують Насірова "Українські новини".
Нагадаємо, що 20 січня у Вашингтоні відбулася інавгурація 45-го президента США Дональда Трампа. Офіційно Україна була представлена на ній послом Валерієм Чалим.
Але за неофіційними підрахунками на церемонії у Вашингтоні була присутня рекордна кількість українських політиків - близько 100 осіб.
Відзначимо, що комплекти квитків на інавгурацію коштували від $25 тис до $1 млн.
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