Насіров пояснив чому їздив на інавгурацію Трампа: каже є його прихильником

Глава ДФС каже, що йому "цікаво було подивитись на інавгурацію"

Голова Державної фіскальної служби Роман Насіров заявив, що є прихильником президента США Дональда Трампа.

Насіров стверджує, що їздив на запрошення і не знає вартості відвідування інавгурації президента США.

"Так, я є прихильником Трампа, був у США. Цікаво було подивитися на таку подію", - цитують Насірова "Українські новини".

Нагадаємо, що 20 січня у Вашингтоні відбулася інавгурація 45-го президента США Дональда Трампа. Офіційно Україна була представлена на ній послом Валерієм Чалим.

Але за неофіційними підрахунками на церемонії у Вашингтоні була присутня рекордна кількість українських політиків - близько 100 осіб.

Відзначимо, що комплекти квитків на інавгурацію коштували від $25 тис до $1 млн.