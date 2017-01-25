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Насіров пояснив чому їздив на інавгурацію Трампа: каже є його прихильником

Глава ДФС каже, що йому "цікаво було подивитись на інавгурацію"
Голова Державної фіскальної служби Роман Насіров заявив, що є прихильником президента США Дональда Трампа.
Насіров пояснив чому їздив на інавгурацію Трампа: каже є його прихильником Роман Насіров. Фото: CNN

Насіров стверджує, що їздив на запрошення і не знає вартості відвідування інавгурації президента США. 

"Так, я є прихильником Трампа, був у США. Цікаво було подивитися на таку подію", - цитують Насірова "Українські новини".

Нагадаємо, що 20 січня у Вашингтоні відбулася інавгурація 45-го президента США Дональда Трампа. Офіційно Україна була представлена на ній послом Валерієм Чалим.

Але за неофіційними підрахунками на церемонії у Вашингтоні була присутня рекордна кількість українських політиків - близько 100 осіб.

Відзначимо, що комплекти квитків на інавгурацію коштували від $25 тис до $1 млн.

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25 01 2017 19:52
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