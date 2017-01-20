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Інавгурація Трампа: онлайн-трансляція, - ВІДЕО

Дональд Трамп стане 45-м президентом США
Інавгурація президента США Дональда Трампа проходить сьогодні 20 січня 2017 року. Дональда Трампа і віце-президента Майкла Пенса приведять до присяги.
Інавгурація Трампа: онлайн-трансляція, - ВІДЕО Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla / Getty

На церемонії присутні сім'ї Трампа і Пенса, члени Конгресу, Верховного суду США, представники дипломатичного корпусу та інші посадовці. Також на церемонії інавгурації присутні також релігійні лідери.

Урочистість відбувається в районі західного фасаду Капітолію.

Церемонію інавгурації заплановано на 11:30 за місцевим часом (18:30 за Києвом). Після приведення Трампа і Пенса до присяги від Капітолію до Білого Дому пройде традиційний парад. У ньому візьмуть участь близько 8 тис осіб із 40 організацій, в тому числі середніх шкіл, університетських оркестрів, груп ветеранів, служб швидкого реагування.

Напередодні Трамп разом із родиною відвідав меморіал Лінкольна.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп планує підписати декілька указів у день своєї інавгурації в п'ятницю, 20 січня.

Раніше, більше 50 конгресменів заявили, що бойкотуватимуть інавгурацію Трампа.

Сьогодні у центрі американської столиці сталися сутички між групою протестувальників, які вийшли на вулицю з виступами проти президентства Дональда Трампа, та поліцією.

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20 01 2017 17:05
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