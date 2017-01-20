У Вашингтоні відбулися сутички між противниками Трампа і поліцією
Інцидент стався в четвер увечері біля Національного прес-клубу, де відбувається Deplorabal - неофіційна церемонія на честь інавгурації, - повідомляє "Укрінформ".
Протестувальники організували акцію на 14-й вулиці північно-західного району Вашингтона, прямо під будівлею Національного прес-клубу. Люди тримали в руках плакати з назвою організації Refuse Fascism, яка виступає проти правління обраного президента Дональда Трампа та закидає йому звинувачення в расизмі.
Деякі з учасників висловлювали гасло "Пекло починається опівдні 20 січня", маючи на увазі час і дату складання присяги обраним президентом.
Протестувальники були оточені кількома колами правоохоронців, які забезпечували мирне проведення демонстрації та уникнення провокацій з обох сторін.
За повідомленнями очевидців, поліцейські застосували сльозогінний газ після того, як з натовпу полетіли пусті пляшки в учасників Deplorabal, які проходили повз будівлю. Демонстранти також закидали яйцями будівлю, де зібралися прихильники Трампа.
Поліція наразі утримується від офіційних повідомлень про постраждалих, хоча вже є інформація про перші арешти порушників правопорядку.
Зазначимо, у Вашингтоні в четвер, 19 січня, почалися перші урочисті заходи, присвячені інавгурації 45-го президента США Дональда Трампа.
Нагадаємо, у п'ятницю, 20 січня відбудеться інавгурація Дональда Трампа. За традицією, церемонія пройде в Капітолії в присутності мільйону американців.
Як раніше повідомлялося, більше 50 конгресменів заявили, що бойкотуватимуть інавгурацію Трампа.
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