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У Вашингтоні відбулися сутички між противниками Трампа і поліцією

Поліція наразі утримується від офіційних повідомлень про постраждалих, хоча вже є інформація про перші арешти порушників правопорядку
У центрі американської столиці сталися сутички між групою протестувальників, які вийшли на вулицю з виступами проти президентства Дональда Трампа, та поліцією.
У Вашингтоні відбулися сутички між противниками Трампа і поліцією Фото:espreso.tv

Інцидент стався в четвер увечері біля Національного прес-клубу, де відбувається Deplorabal - неофіційна церемонія на честь інавгурації, - повідомляє "Укрінформ".

Протестувальники організували акцію на 14-й вулиці північно-західного району Вашингтона, прямо під будівлею Національного прес-клубу. Люди тримали в руках плакати з назвою організації Refuse Fascism, яка виступає проти правління обраного президента Дональда Трампа та закидає йому звинувачення в расизмі.

Деякі з учасників висловлювали гасло "Пекло починається опівдні 20 січня", маючи на увазі час і дату складання присяги обраним президентом.

Протестувальники були оточені кількома колами правоохоронців, які забезпечували мирне проведення демонстрації та уникнення провокацій з обох сторін.

За повідомленнями очевидців, поліцейські застосували сльозогінний газ після того, як з натовпу полетіли пусті пляшки в учасників Deplorabal, які проходили повз будівлю. Демонстранти також закидали яйцями будівлю, де зібралися прихильники Трампа.

Поліція наразі утримується від офіційних повідомлень про постраждалих, хоча вже є інформація про перші арешти порушників правопорядку.

Зазначимо, у Вашингтоні в четвер, 19 січня, почалися перші урочисті заходи, присвячені інавгурації 45-го президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, у п'ятницю, 20 січня відбудеться інавгурація Дональда Трампа. За традицією, церемонія пройде в Капітолії в присутності мільйону американців.

Як раніше повідомлялося, більше 50 конгресменів заявили, що бойкотуватимуть інавгурацію Трампа.

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20 01 2017 09:29
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