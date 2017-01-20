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У Вашингтоні проходять заходи в рамках інавгурації Трампа

У п'ятницю, 20 січня відбудеться інавгурація Дональда Трампа
У Вашингтоні в четвер, 19 січня, почалися перші урочисті заходи, присвячені інавгурації 45-го президента США Дональда Трампа.
У Вашингтоні проходять заходи в рамках інавгурації Трампа Дональд Трамп. Фото: Reuters

Обраний президент Дональд Трамп зі своєю дружиною Меланією прибув у четвер літаком до Вашингтона і вже встиг побувати на кількох офіційних подіях.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Зокрема, в першій половині дня він разом з обраним віце-президентом США Майком Пенсом взяв участь у символічній церемонії покладання вінка загиблим американським солдатам на Арлінгтонському Національному кладовищі.

Доступ на цей захід був дозволений тільки для членів сімей перших осіб, представників адміністрації та окремо акредитованих ЗМІ.

Увечері четверга Дональд Трамп разом з дружиною з'явилися на інавгураційному концерті в центрі Вашингтона біля меморіалу Лінкольна. Трамп віддав честь пам'ятнику і приєднався до глядачів концерту за спеціальною скляною огорожею.


У п'ятницю, 20 січня відбудеться інавгурація Дональда Трампа. За традицією, церемонія пройде в Капітолії в присутності мільйону американців.

Як раніше повідомлялося, більше 50 конгресменів заявили, що бойкотуватимуть інавгурацію Трампа.

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20 01 2017 06:31
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