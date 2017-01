У Вашингтоні проходять заходи в рамках інавгурації Трампа

Обраний президент Дональд Трамп зі своєю дружиною Меланією прибув у четвер літаком до Вашингтона і вже встиг побувати на кількох офіційних подіях.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Зокрема, в першій половині дня він разом з обраним віце-президентом США Майком Пенсом взяв участь у символічній церемонії покладання вінка загиблим американським солдатам на Арлінгтонському Національному кладовищі.

Доступ на цей захід був дозволений тільки для членів сімей перших осіб, представників адміністрації та окремо акредитованих ЗМІ.

Увечері четверга Дональд Трамп разом з дружиною з'явилися на інавгураційному концерті в центрі Вашингтона біля меморіалу Лінкольна. Трамп віддав честь пам'ятнику і приєднався до глядачів концерту за спеціальною скляною огорожею.

Thank you for joining us at the Lincoln Memorial tonight- a very special evening! Together, we are going to MAKE AMERICA GREAT AGAIN! pic.twitter.com/5d774OCx5o