Більше 50 конгресменів оголосили бойкот інавгурації Трампа

Понад 50 конгресменів від Демократичної партії збираються бойкотувати інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа.

Раніше церемонію інавгурації, яка має відбутися 20 січня, збиралися бойкотувати 26 конгресменів.

Багато конгресменів пояснюють своє рішення суперечкою Трампа з конгресменом Джоном Льюїсом, який є відомим борцем за громадянські права. Льюїс для багатьох американців став героєм, - повідомляє BBC.

Льюїс назвав Трампа "нелегітимним президентом" через втручання Росії у хід виборчої кампанії.

У відповідь Трамп написав в "Twitter": "Все це балачки, балачки, балачки - і ніяких дій або результату".

Багато конгресмени вважають, що слова Трампа - це неповага до Льюїсу. Конгресмен від Міннесоти Кейт Еллісон звинуватив Трампа до проведення "політики роз'єднання і ненависті".

Пізніше Трамп продовжив критикувати Льюїса, який, на думку обраного президента, помилково заявив, що він вперше з тих пір, як у 1987 році увійшов в конгрес, пропустить інавгурацію президента США.

"Помилка (або хибність)!" - написав Трамп в "Twitter", заявивши, що Льюїс пропустив інавгурацію Джорджа Буша в 2001 році.

Представник конгресмена підтвердив, що тоді він також в знак протесту був відсутній на церемонії.

Це не перший випадок масового бойкоту церемонії інавгурації. Наприклад, в 1973 році близько 80 конгресменів бойкотували інавгурацію Річарда Ніксона.

Церемонію у Вашингтоні в цю п'ятницю збираються відвідати близько 800-900 тисяч осіб. Не ясно, чи пройдуть у цей день акції протесту.

Опитування громадської думки показують, що рейтинг схвалення Дональда Трампа знаходиться на історично низькому рівні для президента, який набирає посаду.

Раніше iPress.ua повідомляв, про щонайменше вісім американських конгресменів вирішили бойкотувати церемонію вступу на посаду обраного президента США Дональда Трампа. Деякі з них вважають, що перемогти на виборах йому допомогла Росія.