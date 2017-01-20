Трамп у перший же день на посаді підпише важливі укази, - Reuters
Перші укази 45-го президента США стосуватимуться міграційної політики, зокрема, один із них буде присвячений початку будівництва стіни на кордоні з Мексикою, повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела серед помічників Трампа.
Крім цього, він у перший день своєї роботи президентом США планує скасувати кілька указів свого попередника Барака Обами, який залишає Білий дім.
В перші дні президентства Трамп прийме рішення вийти з Транстихоокеанського партнерства і переглянути торгівельні угоди з Канадою і Мексикою. За словами прес-секретаря Трампа Шона Спайсера, такий темп роботи новий президент США планує підтримувати протягом прийдешніх декількох тижнів.
Нагадаємо, що інавгурація Дональда Трампа відбудеться сьогодні, в п'ятницю, 20 січня, у Вашингтоні. Церемонія розпочнеться о 09:30 за місцевим часом (16:30 за Києвом). Згідно з планом заходів, текст присяги на пост президента США Трамп почне виголошувати о 12:00 (18:00 за Києвом). Напередодні Трамп разом із родиною відвідав меморіал Лінкольна.
Раніше, більше 50 конгресменів заявили, що бойкотуватимуть інавгурацію Трампа.
Сьогодні у центрі американської столиці сталися сутички між групою протестувальників, які вийшли на вулицю з виступами проти президентства Дональда Трампа, та поліцією.
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