Ціна квитків на інавгурацію Трампа коливається від 25 тисяч до $1 млн

Комплекти квитків на інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа коштували від 25 тисяч до 1 мільйона доларів.

Ці суми в документі фігурують як пожертвування на інавгурацію. Пропонуються комплекти квитків вартістю 1 млн доларів, 500 тисяч, 250 тисяч, 100 тисяч і 25 тисяч доларів. Ціна залежить від кількості квитків і рангу заходів, - свідчить інформація президентського інавгураційного комітету.

За 1 мільйон доларів пропонується ексклюзивний доступ на інавгураційні заходи. Пакет за мільйон доларів включає по 8 квитків на вечерю при свічках із президентом Дональдом Трампом, його дружиною Меланією, віце-президентом Майком Пенсом та його дружиною.

Також в пакет за 1 млн доларів входить 8 квитків на сніданок із нинішньою і колишніми першими леді США, урочистий прийом, концерт із феєрверками, церемонію присяги, інавгураційний парад і бал. Також пакет включає 4 квитки на вечерю з віце-президентом, а також сніданок із представниками американського уряду і парламенту.

Найдешевше, за 25 тис доларів можна купити набір квитків для двох осіб. Цей пакет включає тільки урочистий прийом, церемонію присяги, концерт із феєрверками, парад та інавгураційний бал.

Раніше Asosiated Press повідомило, що сума пожертвувань на інавгурацію Трампа склала 90 мільйонів доларів і побила рекорд Обами, який зібрав 43 мільйони у 2013 році і 55 мільйонів у 2009 році.

20 січня новообраний президент Дональд Трамп і віце-президент Майкл Пенс складуть присягу перед Капітолієм. Після присяги урочистий парад із понад 8 тисяч учасників проведе президента і віце-президента до Білого дому.

В суботу, 21 січня, в соборі у Вашингтоні відбудеться загальнонаціональна молитва.

Урочистості на честь інавгурації Трампа відвідають близько 100 українських політиків.

Про свою участь у самій церемонії інавгурації заявив і позафракційний депутат Борислав Береза. У своєму дописі на Facebook він зазначив, що запланував у Вашингтоні низку важливих зустрічей.

"Розумію, що майбутнє України вирішується і за її межами. І вибудовування дружніх відносин між політиками України і США – це запорука успішної взаємодії наших країн. Про що будемо говорити? Говоритиму про можливості й потреби України", – написав Береза.

Він не уточнював, яким чином отримав запрошення на церемонію.

​Натомість, президент України Петро Порошенко не братиме участі в церемонії інавгурації, оскільки участь глав іноземних держав не передбачена.

Проте більшість відомих українців прилетять уже на Молитовний сніданок. Відомо, що участь візьмуть представники Адміністрації президента Віталій Ковальчук та Олексій Філатов, а також кілька депутатів від "Блоку Петра Порошенка", серед яких Оксана Білозір та Валерій Карпунцов.

За повідомленнями медіа, долучаться також лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, депутати від "Народного фронту" Георгій Логвінський, Олег Кришин і Павло Унгурян, представник від "Радикальної партії" Андрій Артеменко, а також депутати від "Опозиційного блоку" Сергій Льовочкін, Вадим Новинський, Олександр Вілкул і Микола Скорик. За деякими непідтвердженими даними, летить навіть колишній генпрокурор Віктор Шокін, якого Білий Дім за часів Обами рекомендував звільнити.

Депутат від БПП Валерій Карпунцов зізнався, що вирушить на молитовний ланч у Вашингтон і виклав фото запрошення у Facebook. За його словами, після отримання запрошення (воно не іменне) запрошеному потрібно пройти реєстрацію на спеціальному сайті.

Раніше iPress.ua повідомляв, що у центрі американської столиці сталися сутички між групою протестувальників, які вийшли на вулицю з виступами проти президентства Дональда Трампа, та поліцією.

Тисячі мешканців Нью Йорку приєдналися до мера міста Білла де Блазіо, режисера Майкла Мура, а також акторів Алека Болдвіна і Роберто де Ніро та інших знаменитостей у протесті проти новообраного президента США Дональда Трампа під його Міжнародним Готелем і Вежою напередодні інавгурації.

Нагадаємо, сьогодні, 20 січня відбудеться інавгурація Дональда Трампа. За традицією, церемонія пройде в Капітолії в присутності мільйону американців.

Як раніше повідомлялося, більше 50 конгресменів заявили, що бойкотуватимуть інавгурацію Трампа.