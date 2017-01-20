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Голівудські зірки вийшли на протест проти Трампа

За оцінками самих протестувальників, їх було близько 20 тис. осіб
Тисячі мешканців Нью Йорку приєдналися до мера міста Білла де Блазіо, режисера Майкла Мура, а також акторів Алека Болдвіна і Роберто де Ніро та інших знаменитостей у протесті проти новообраного президента США Дональда Трампа під його Міжнародним Готелем і Вежою напередодні інавгурації.
Голівудські зірки вийшли на протест проти Трампа Фото: Reuters

Акція почалася в четвер о 18:00 за місцевим часом у Нью-Йорку із зачитування вигаданих повідомлень з Twitter від імені обраного президента актором Робертом де Ніро. За ним відбулися виступи кінорежисера Майкла Мура, Алека Болдуіна, мера Нью-Йорка Б. де Блазіо, М. Руффало та інших.

Під час протесту також були виступи проти насильницьких дій у спротиві Трампу, - повідомляє AMNew York.

Роберт де Ніро прочитав вигадані дописи Дональда Трампа у twitter, які він буцімто міг написати протягом передвиборчої кампанії.

"Де Ніро має віддати всі свої "Оскари". Голосування було підтасоване. Є лише один "Скажений бик", і це Владімір Путін", — зачитав Де Ніро.

"Трамп це поганий приклад цієї країни, цього міста", — сказав актор.

Роберт де Ніро
 

У пошуках до єднання мешканців Нью Йорку, як і всієї Америки, мер міста зачитав пристрасну промову із закликами до рішучих дій.

"Завтра Дональд Трамп отримає владу, але завтра ви всі матимете владу так само. Дональд Трамп може контролювати порядок у Вашингтоні, але ми контролюємо нашу долю", — сказав де Блазіо.

Білл де Блазіо
 

Мер Нью Йорка нагадав протестувальникам, що ціла країна не проживає у Вашингтоні.

"Зміни відбулись у кожному місті Америки. Ми будемо продовжувати робити зміни незалежно від того, хто сидить в урядовому кварталі. Ми не маємо дозволяти будь-кому визначати нас через тих, проти кого ми виступаємо. Ми хочемо, щоб нас визначали по тому, у що ми віремо", — заявив він.

Пригадавши загальну кількість тих, хто проголосував за кандидата від республіканців, режисер Майкл Мур змусив натовп вигукувати "Ми — більшість".

Майкл Мур
 

Він також запросив мешканців міста до участі у "100 днях спротиву" — русі, який протистоятиме політиці Трампа.

"Я справді думаю, що його правління займе лише 100 днів", — додав Мур.

Джуліанна Мур
 

Білл де Блазіо
 

Марк Руффало
 

Фото: REUTERS

Раніше iPress.ua повідомляв, що у центрі американської столиці сталися сутички між групою протестувальників, які вийшли на вулицю з виступами проти президентства Дональда Трампа, та поліцією.

Нагадаємо, сьогодні, 20 січня відбудеться інавгурація Дональда Трампа. За традицією, церемонія пройде в Капітолії в присутності мільйону американців.

Як раніше повідомлялося, більше 50 конгресменів заявили, що бойкотуватимуть інавгурацію Трампа.

 
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20 01 2017 10:42
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