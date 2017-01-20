Голівудські зірки вийшли на протест проти Трампа
Акція почалася в четвер о 18:00 за місцевим часом у Нью-Йорку із зачитування вигаданих повідомлень з Twitter від імені обраного президента актором Робертом де Ніро. За ним відбулися виступи кінорежисера Майкла Мура, Алека Болдуіна, мера Нью-Йорка Б. де Блазіо, М. Руффало та інших.
Під час протесту також були виступи проти насильницьких дій у спротиві Трампу, - повідомляє AMNew York.
Роберт де Ніро прочитав вигадані дописи Дональда Трампа у twitter, які він буцімто міг написати протягом передвиборчої кампанії.
"Де Ніро має віддати всі свої "Оскари". Голосування було підтасоване. Є лише один "Скажений бик", і це Владімір Путін", — зачитав Де Ніро.
"Трамп це поганий приклад цієї країни, цього міста", — сказав актор.
У пошуках до єднання мешканців Нью Йорку, як і всієї Америки, мер міста зачитав пристрасну промову із закликами до рішучих дій.
"Завтра Дональд Трамп отримає владу, але завтра ви всі матимете владу так само. Дональд Трамп може контролювати порядок у Вашингтоні, але ми контролюємо нашу долю", — сказав де Блазіо.
Мер Нью Йорка нагадав протестувальникам, що ціла країна не проживає у Вашингтоні.
"Зміни відбулись у кожному місті Америки. Ми будемо продовжувати робити зміни незалежно від того, хто сидить в урядовому кварталі. Ми не маємо дозволяти будь-кому визначати нас через тих, проти кого ми виступаємо. Ми хочемо, щоб нас визначали по тому, у що ми віремо", — заявив він.
Пригадавши загальну кількість тих, хто проголосував за кандидата від республіканців, режисер Майкл Мур змусив натовп вигукувати "Ми — більшість".
Він також запросив мешканців міста до участі у "100 днях спротиву" — русі, який протистоятиме політиці Трампа.
"Я справді думаю, що його правління займе лише 100 днів", — додав Мур.
Фото: REUTERS
Раніше iPress.ua повідомляв, що у центрі американської столиці сталися сутички між групою протестувальників, які вийшли на вулицю з виступами проти президентства Дональда Трампа, та поліцією.
Нагадаємо, сьогодні, 20 січня відбудеться інавгурація Дональда Трампа. За традицією, церемонія пройде в Капітолії в присутності мільйону американців.
Як раніше повідомлялося, більше 50 конгресменів заявили, що бойкотуватимуть інавгурацію Трампа.
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