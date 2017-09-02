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Насіров каже, що відвідав інавгурацію Дональда Трампа на запрошення друзів

Голова ДФС каже, що під час поїздки перебував у відпустці
Голова Державної фіскальної служби Роман Насіров їздив на інавгурацію президента США Дональда Трампа на запрошення друзів і вважає звинувачення з цього приводу "безпідставними і ненормальними".
Насіров каже, що відвідав інавгурацію Дональда Трампа на запрошення друзів Роман Насіров. Фото: CNN

"Заплатити (за відвідування інавгурації, - ред.) $250 тис. - це нереальна ситуація, це спроба привернути увагу суспільства", - заявив Насіров під час зустрічі з членами Європейської бізнес асоціації, інформує "Інтерфакс-Україна".

Він також уточнив, що під час поїздки перебував у відпустці, офіційно узгодженій з Кабінетом Міністрів, і готовий відповісти на будь-які запити відповідних органів.

Насіров заявив, що відмовився від заробітної плати в ДФС і живе за рахунок раніше накопичених заощаджень і доходів від інвестицій.

Нагадаємо, голова Державної фіскальної служби Роман Насіров заявив, що є прихильником президента США Дональда Трампа, тому відвідав інавгурацію.

Що цікаво, за неофіційними підрахунками на церемонії у Вашингтоні була присутня рекордна кількість українських політиків - близько 100 осіб.

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09 02 2017 11:52
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