Насіров каже, що відвідав інавгурацію Дональда Трампа на запрошення друзів
"Заплатити (за відвідування інавгурації, - ред.) $250 тис. - це нереальна ситуація, це спроба привернути увагу суспільства", - заявив Насіров під час зустрічі з членами Європейської бізнес асоціації, інформує "Інтерфакс-Україна".
Він також уточнив, що під час поїздки перебував у відпустці, офіційно узгодженій з Кабінетом Міністрів, і готовий відповісти на будь-які запити відповідних органів.
Насіров заявив, що відмовився від заробітної плати в ДФС і живе за рахунок раніше накопичених заощаджень і доходів від інвестицій.
Нагадаємо, голова Державної фіскальної служби Роман Насіров заявив, що є прихильником президента США Дональда Трампа, тому відвідав інавгурацію.
Що цікаво, за неофіційними підрахунками на церемонії у Вашингтоні була присутня рекордна кількість українських політиків - близько 100 осіб.
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