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За рік податківці Насірова-Білана арештували в "конвертах" 220 млн грн, але в бюджет потрапило 0 грн

До бюджету в якості відшкодування від цих суб’єктів поступило 0 (нуль) грн
Податкова міліція протягом другого півріччя 2015 року та першого півріччя 2016 року припинила діяльність 81 конвертаційного центу. В ході цих дій було заарештовано 220 млн грн.
За рік податківці Насірова-Білана арештували в "конвертах" 220 млн грн, але в бюджет потрапило 0 грн Роман Насіров. Фото: rian.com.ua

Такі цифри були надані Державною фіскальною службою на звернення нардепа Андрія Журжія ("Самопоміч") і оприлюдненні в проекті постанови Верховної Ради "Про визнання роботи Голови Державної фіскальної служби України Насірова Р. М. та його першого заступника Білана С. В. незадовільною та звільнення їх з займаних посад", інформують "Наші гроші".

Аналіз даних ДФС показує, що до кримінальної відповідальності притягуються організатори 1/5 всіх виявлених конвертаційних центрів. При цьому, 2/3 вироків в цих справах стосуються підставних осіб, які були номінальними керівниками фіктивних підприємств. Фактичні організатори центрів до відповідальності не притягуються, а покарання за оборудки не співрозмірні розміру нанесених державі збитків.

На думку авторів постанови про звільнення Насірова, статистика ДФС про "припинення" роботи конвертаційних центрів насправді базується на цифрах припинення господарської діяльності фіктивних фірм, а не самих "конвертів". За рахунок реальних підприємств держбюджету відшкодовується не більше 25% завданих конвертацій ними центрами збитків.

Нагадаємо, що проект постанови парламенту про звільнення керівництва ДФС 2 березня було винесено на розгляд урядового комітету під головуванням першого віце-прем’єра Степана Кубіва.

2 березня главу Державної фіскальної служби України Романа Насірова затримали у Феофанії у так званій "справі Онищенка".

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02 03 2017 23:19
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