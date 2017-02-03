НАБУ розслідує надання Насіровим розстрочки зі сплати мільярдної ренти фірмам Онищенка

Слідчі підозрюють, що злочинна діяльність групи Онищенка маскувалася за допомогою того, що фірми не платили ренту до державного бюджету

Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка зі сплати ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка у заволодінні коштами ПАТ "Укргазвидобування" на суму 740,07 млн грн

Про це стало відомо з ухвал Солом’янського районного суду м. Києва, куди НАБУ зверталося в рамках кримінального провадження № 52015000000000002 від 04.12.2015р, інформують "Наші гроші".

Слідчі підозрюють, що злочинна діяльність групи Онищенка маскувалася за допомогою того, що фірми не платили ренту до державного бюджету. А за рахунок цього частково перераховували гроші на рахунки "Укргазвидобування" під виглядом прибутків від здійснення спільної діяльності. Саме для цього була отримана розстрочка за рішенням Державної фіскальної служби України.



Інфографіка: НАБУ

Мова йде про ТОВ "Надра Геоцентр", ТОВ Фірма "Хас" та ТОВ "Карпатнадраінвест", які за договорами про спільну діяльність в 2013-2016 роках реалізували газ по заниженим цінам пов’язаним з ними фірмам.

Раніше НАБУ стверджувало, що через фіктивні підприємства угрупування Онищенка вивело з "Укргазвидобування" 1,6 млрд грн. Ще 1,3 млрд бюджет втратив через відстрочку зі сплати ренти.

За даними нардепа Тетяни Чорновол, наказ про надання фірмам Онищенка підписав особисто голова ДФС Роман Насіров. На той момент борг перед бюджетом складав 1 млрд грн. Після того він зріс вдвічі, стверджує Чорновол, Насіров підписав чергову розстрочку слати податків. З судового реєстр відомо, що «Надра Геоцентр» мало розстрочку по сплаті ренти за видобуток газ уз 1 січня 2015 року по кінець березня 2016 року. Податківці в суді повідомили, що документи про ці податкові пільги у них вилучені детективами НАБУ.

Сам Роман Насіров раніше в ЗМІ заявив, що не пам’ятає обставин, при яких підписував документи про пільги фірмам біглого нардепа. Голова ДФС стверджує, що протягом осені-весни 2015-2016 років багато підприємств цієї галузі отримали розстрочку під 36% річних, яка передбачені Податковим кодексом.

"Я в день підписую 800-900 документів, іноді більше 1000 … Я намагаюся пам’ятати все, але кожен підписаний документ або розстрочку, конкретні терміни і цифри не так-то легко прокоментувати", – заявляв Насіров.

Водночас, проект постанови "Про визнання роботи Голови Державної фіскальної служби України Насірова Р. М. та його першого заступника Білана С. В. незадовільною та звільнення їх з займаних посад" 2 березня винесено на розгляд урядового комітету під керівництвом першого віце-прем’єра Степана Кубіва, інформують "Наші гроші".

Автором постанови є народний депутат Андрій Журжій від "Самопомочі" та низка інших нардепів. Проект датовано 15 грудня 2016 року.

Міністерство фінансів надало свій висновок на проект без однозначної підтримки звільнення Насірова і Білана. У документі за підписом замміністра Євгена Капінуса вказується, що для доведення провини керівників ДФС має бути створена дисциплінарна комісія. Для держслужбовців категорії "А" нею є Комісія з питань вищого корпусу державної служби. Згідно ч.71 закону "Про державну службу", висновок про наявність чи відсутність підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності держслужбовця складається за результатами службового розслідування.

Нагадаємо, що міністр фінансів Олександр Данилюк неодноразово опонував голові ДФС Роману Насірову. Також Данилюк на початку лютого повідомив про ініційоване ним притягнення Насірова до дисплінарної відповідальності за відсутність на робочому місці – голова ДФС дозволив собі візит на інаугурацію президента США Дональда Трампа, не повідомивши про це міністра фінансів і прем’єр-міністра.

"За систематичне порушення доручень міністра фінансів і неузгоджене відсутність на робочому місці я ініціював залучення Насирова до дисциплінарної відповідальності. Друга догана – це звільнення", – сказав Данилюк на прес-конференції 6 лютого.

У пояснювальній записці Журжія до проекту про звільнення Насірова і Білана фіскальній держслужбі закидають зловживання при здійсненні бюджетного відшкодування та адміністрування ПДВ.

"Всупереч вимогам законодавства, ДФС України не публікує своєму офіційному сайті інформацію з реєстрів заяв про відшкодування ПДВ у повному обсязі", – йдеться у пояснювальній записці. При цьому вказано, що ДФС не заклало у свій кошторис гроші на спеціальне програмне забезпечення, яке мало б вирішити проблему.

Також Журжій вказує на те, що окремі фірми отримують відшкодування ПДВ раніше ніж інші і це приховується вищим керівництвом ДФС:

Податковій міліції закидається низька ефективність при ліквідації конвертаційних центрів. У другому півріччі 2015 року – першому півріччі 2016 року "в результаті припинення діяльності конвертаційних центрів було арештовано 220 млн грн., проте до держвного бюджету надійшло 0 гривень, відшкодованих за рахунок таких суб’єктів".

Загалом Журжій вказав різні порушення у роботі ДФС на 20 сторінках пояснювальної записки. У тому числі Насірову закидається також невжиття заходів контролю за "незаконною діяльністю" ПАТ "Запоріжтрансформатор" Костянтина Григоришина при експорті трансформаторів у Росію.