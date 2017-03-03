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Уряд відсторонив Насірова від посади

Гройсман виступає за неупереджене розслідування
Кабінет міністрів України прийняв рішення відсторонити голову Державної фіскальної служби Романа Насірова.
Уряд відсторонив Насірова від посади Фото: з вільних джерел

Відповідну пропозицію вніс міністр фінансів Олександр Данилюк.

"Потрібне абсолютно об'єктивне і неупереджене розслідування. Якщо людина винна вона має бути покарана, якщо ж ні - виправдана", - заявив прем'єр-міністр на позачерговому засіданні Кабінету міністрів України.

"Від цього не має страждати система ДФС", - додав Володимир Гройсман.

Нагадаємо, що під палатою Романа Насірова, а також під самою будівлею лікарні "Феофанія", чергують детективи НАБУ, аби глава ДФС не зміг втекти.

Раніше, лікарі діагностувалі інфаркт міокарда у голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, який перебував у відомчій лікарні "Феофанія".

Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка зі сплати ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка у заволодінні коштами ПАТ "Укргазвидобування" на суму 740,07 млн грн.

САП підозрює Насірова у тому, що той завдав бюджету збитків на 2 млрд грн.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура буде клопотати про обрання запобіжного заходу щодо очільника ДФС Романа Насірова у вигляді тримання під вартою, а також про відсторонення його від посади.

Відтак, Спеціалізована антикорупційна прокуратура буде клопотати про обрання запобіжного заходу щодо очільника ДФС Романа Насірова у вигляді тримання під вартою, а також про відсторонення його від посади.

Відзначимо, що податкова міліція протягом другого півріччя 2015 року та першого півріччя 2016 року припинила діяльність 81 конвертаційного центу. В ході цих дій було заарештовано 220 млн грн. До бюджету в якості відшкодування від цих суб’єктів поступило 0 (нуль) грн.

Сам Насіров стверджує, що НАБУ просто використовує Фіскальну службу, щоб врятувати "репутацію і інформаційну привабливість", так як справа Онищенко нібито розвалюється.

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03 03 2017 12:46
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