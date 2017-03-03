Слідчі вимагають взяти Насірова під варту та звільнити з ДФС

Спеціалізована антикорупційна прокуратура буде клопотати про обрання запобіжного заходу щодо очільника ДФС Романа Насірова у вигляді тримання під вартою, а також про відсторонення його від посади

"Спеціалізована антикорупційна прокуратура буде клопотати про обрання тримання під вартою Голови Державної фіскальної служби та відсторонення його від посади", - повідомляє прес-центр Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на своїй сторінці у Facebook.

Представники прокуратури пояснюють, що Насіров протягом 2015 - 2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних та територіальних органів ДФС незаконну вказівку цхвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр". В результаті, це спричинило державі збитки близько 2 млдр гривень.

Зазначимо, під палатою Романа Насірова, а також під самою будівлею лікарні "Феофанія", чергують детективи НАБУ, аби глава ДФС не зміг втекти.