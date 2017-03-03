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Антикорупційне бюро чергує під палатою Насірова, аби той не втік

За словами захисту глава ДФС, Насіров перебуває у стабільно важкому стані
Під палатою Романа Насірова, а також під самою будівлею лікарні "Феофанія", чергують детективи НАБУ, аби глава ДФС не зміг втекти.
Антикорупційне бюро чергує під палатою Насірова, аби той не втік Фото:.facebook.com/Андрій Журжій

За словами адвоката Насірова, останній перебуває у стабільно важкому стані. Сьогодні вранці діагноз "інфаркт" підтвердився, - повідомляє телеканал "112".

Як каже захисник глави ДФС, розмовляти той не може.

Зазначимо, лікарі діагностувалі інфаркт міокарда у голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, який перебував у відомчій лікарні "Феофанія".

Адвокати Насірова стверджують, що він був без свідомості під час пред'явлення підозри, тому воно є недійсним.

Нагадаємо, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) отримало запит від міністра Фінансів Олександра Данилюка з проханням перевірити поїздку голови ДФС Романа Насірова на інавгурацію президента США Дональда Трампа.

Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка зі сплати ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка у заволодінні коштами ПАТ "Укргазвидобування" на суму 740,07 млн грн.

Відзначимо, що податкова міліція протягом другого півріччя 2015 року та першого півріччя 2016 року припинила діяльність 81 конвертаційного центу. В ході цих дій було заарештовано 220 млн грн. До бюджету в якості відшкодування від цих суб’єктів поступило 0 (нуль) грн.

 

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03 03 2017 08:22
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