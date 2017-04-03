Насіров каже, що хвороба справжня і тікати він не збирається

За його словами, організм не витримав раптового психологічного тиску

Голова ДФС Роман Насіров запевняє, що не імітує хворобу і не збирається втікати.

"Я не збираюся ні в якому разі їздити на лікарняному візку, і не імітую захворювання", - написав Насіров на своїй сторінці у Facebook, якому позавчора діагностували інфаркт, який потім перекваліфікували у депресію.

"У мене достатньо власної гідності та поваги до Закону, і тому я налаштований з часом піти до суду та особисто взяти участь у засіданні, на якому розглядатиметься міра запобіжного заходу щодо мене. А також у подальшому публічно доведу безпідставність та абсурдність звинувачень, в тому числі - і в суді. Коли саме, - це залежить від лікарів, сподіваюся, їм вдасться за короткий час завершити реабілітацію, і тоді я зможу фахово в суді публічно розгромити усі надумані звинувачення", - додав він.

"Не робіть з мене цапа-відбувайла. Я - патріот України, тут живуть мої батьки, дружина, троє дітей, друзі. Я нікуди не збирався тікати, і не робитиму цього в майбутньому", - наголосив Насіров.

За його словами, організм не витримав раптового психологічного тиску.

Насіров також висловив думку, що "швидко так звана "підозра" буде розбита вщент".

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка зі сплати ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка у заволодінні коштами ПАТ "Укргазвидобування" на суму 740,07 млн грн.

Лікарі діагностувалі інфаркт міокарда у голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, який перебував у відомчій лікарні "Феофанія".

Спеціалізована антикорупційна прокуратура буде клопотати про обрання запобіжного заходу щодо очільника ДФС Романа Насірова у вигляді тримання під вартою, а також про відсторонення його від посади.

Також Кабінет міністрів України прийняв рішення на час розслідування відсторонити Насірова від обов'язків.