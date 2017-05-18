Доба в АТО: п'ятеро українських військових зазнали поранень
Російсько-терористичні війська продовжують обстрілювати позицій ЗСУ, повідомляє прес-центр штабу АТО.
Всього впродовж минулої доби противник 52 рази відкривав вогонь по позиціях українських захисників вздовж усієї лінії розмежування.
Приморський напрямок. Зафіксовано 21 ворожий обстріл. Найгарячішими точками цього напрямку залишаються ділянки в районі населених пунктів Широкине, Павлопіль, Красногорівка та Мар'їнка. Також під вогонь противника потрапили наші опорні пункти в районі Водяного Гнутового, Лебединського, Богданівки, Новотроїцького та Чермалика. Зокрема, із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм бойовики били по наших опорних пунктах в районі Павлополя.
Донецький напрямок. Тут найскладнішою ситуація залишається біля Авдіївки. ЇЇ передмістя та деякі наші позиції південніше бойовики обстрілювали з заборонених Мінськими домовленостями 120-мм мінометів й озброєння танку. Там же, а також в районі Кодеми, противник застосував 122-мм артилерійські системи.
Луганський напрямок. На цій ділянці фронту впродовж минулої доби зафіксовано 13 фактів застосування бойовиками зброї. Зокрема, противник вів вогонь зі 120-мм та 82-мм мінометів по наших укріпленнях поблизу Кримського. Вже ввечері бойовики застосували міномети калібру 82 мм в районі Новоолександрівки. Біля Новозванівки бандити били з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Також з гранатометів різних систем незаконні збройні формування вели вогонь неподалік Троїцького та Лобачево.
Впродовж минулої доби 5 військовослужбовців ЗСУ зазнали поранень.
Нагадаємо, що в Авдіївці в результаті обстрілу бойовиків пошкоджено три будинки по вулиці Спортивній, постраждалих немає.
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